Volkswagen zette mens in als proefkonijn

Opnieuw drijven uitlaatgassen Duitse autofabrikanten in een onfrisse hoek. Ruim twee jaar na het dieselschandaal neemt Volkswagen nu BMW en Daimler mee in een nieuw hoofdstuk van dubieus handelen. En ook nu draait het om de omgang met uitstoot. Gisteren meldden de Stuttgarter Zeitung en de Süddeutsche Zeitung dat de drie fabrikanten emissietesten lieten doen met mensen als proefkonijn.

Aan de inhaleringsproeven deden 25 jonge mensen mee. Zij ademden een maand lang eens per week drie uur lang uitlaatgassen van dieselauto’s in, blijkt uit een rapport van het testbureau van de Duitse auto-indus­trie, de Europese Onderzoeksvereniging voor Milieu en Gezondheid in de Transportsector (Eugt).

Eerder al inhaleerden tien apen vier uur lang de uitlaatgassen van de Volkswagen en vervolgens die van een veel grotere en oudere Ford F-250

De researchvereniging – in 2007 opgericht door Volkswagen, BMW, Daimler en elektrobedrijf Bosch, maar inmiddels ontbonden – kwam eind vorige week al in het nieuws vanwege inhaleringsproeven met NO₂-concentraties (stikstofdioxide) bij apen. Tijdens een rechtszaak in augustus over het dieselschandaal deed de onderzoeksdirecteur van biomedisch instituut LRRI al uit de doeken hoe dat ging. De uitlaatgassen van een Volkswagen Kever werden in een kleine kamer geleid waarin tien apen zaten. Die inhaleerden eerst vier uur lang de uitlaatgassen van de Volkswagen en vervolgens die van een veel grotere en oudere Ford F-250.

Om de dieren gerust te stellen, zouden de aap-vrouwtjes naar komische films hebben gekeken. Na de stikstoftest werd onder meer het bloed van de dieren onderzocht, hun longen uitgewassen en de bronchiën gecontroleerd.

Wat willen ze hiermee? De proeven met mensen zouden geen schade voor de gezondheid hebben aangericht, volgens Eugt. “Maar een langdurige aanraking met stikstofdioxide zorgt wel degelijk voor luchtwegaanvallen, astma en bovendien is er een directe relatie met vroegtijdige sterfte”, zegt longarts Hans in ’t Veen van het Rotterdamse Franciscus Gasthuis. Mij doet dit denken aan si­ga­ret­ten­fa­bri­kan­ten die onderzoekers betaalden om zo zogenaamd aan te tonen dat roken zo slecht niet zou zijn Hans in ’t Veen, longarts Franciscus Gasthuis in Rotterdam “De schade hangt af van de duur van de blootstelling. Stikstofdioxide is, samen met fijnstof en ozon, een van de drie grote vervuilers. 20 tot 25 procent van de problemen met luchtwegvervuiling komt door blootstelling aan NO₂-concentraties.” In ’t Veen vraagt zich af wat de beweegredenen van de autofabrikanten zijn: “Wat willen de Duitsers met deze onderzoeken bereiken? Mij doet dit denken aan sigarettenfabrikanten die onderzoekers betaalden om zo zogenaamd aan te tonen dat roken zo slecht niet zou zijn.” Het officiële doel van Eugt was om ‘de gevolgen van het vervoer voor mens en milieu zonder vooroordelen te onderzoeken en te documenteren’. Maar de rapportages over de emissietesten met mens en dier wijzen er nu op dat Eugt een dekmantel was om het imago van VW, BMW en Daimler als makers van ‘schone diesels’ te promoten. Ik denk wel dat het een industrie is die de grenzen van het betamelijke opzoekt, domweg omdat de economische belangen zo gigantisch zijn Carlo Brantsen, hoofdredacteur van autoglossy Carros