Volgens de FNV zijn we flexverslaafd, het bekt in elk geval lekker

We kennen het bekende verhaal over de noodzaak van flexwerkers. Globalisering leidt tot een concurrentie zonder weerga. Dan moet je als bedrijf wendbaar zijn, kan niet iedereen een vast contract krijgen. Veel meer dan vroeger kennen bedrijven pieken en dalen en ook dat vereist nu eenmaal de inzet van flexwerkers.

Het zal allemaal wel, zegt de FNV, maar werkgevers zijn flexverslaafd. Wat is de kracht van dat frame?

Een. ‘Flexverslaving’ bekt gewoon lekker. Het ligt goed in het gehoor, dus kun je dat frame eenvoudig onthouden en vindt het makkelijk z’n weg.

Wat de fles is voor de drank­ver­slaaf­de, is flex voor de werkgever

Twee. Iedereen voelt aan dat je in de economie-van-nu meer flexibiliteit nodig hebt dan vroeger. Dat bestrijdt de FNV met dat frame ook niet. Ze zegt niet dat flex fout is, ze zegt alleen dat werkgevers verslaafd zijn geraakt aan flex. Zoals iemand drankverslaafd kan zijn. Drank is niet fout, de verslaving is fout.

Drie. En daarmee worden de werkgevers weggezet: wie verslaafd is, is zwak. Een fles drank moet je niet aan een alcoholist toevertrouwen - en flex moet je niet aan een werkgever toevertrouwen. Die kan geen maat houden.

Vier. Met taal associëren we - en flexverslaving associeer je zo maar met seksverslaving. Daarmee wordt die verslaving nog fouter. Ontstaat het beeld van een ranzige obsessie met flex, ten koste van iedere menselijke relatie.

