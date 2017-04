Vol optimisme wacht Nederland Trumps besluiten af

Vóór het vertrek van de popup-redactie naar Nederland, een stadje in het Amerikaanse Texas, vroeg Trouw het tweeduizendkoppige lezerspanel wat zij van de Trumpstemmers daar wilden weten. Zestig mensen reageerden met vragen over geloof, solidariteit, politiek, Obamacare, milieu. Belangrijkste pijnpunt: Waarom Trump?

Lees verder na de advertentie

Een elftal abonnees heeft wat uitgebreider gecommuniceerd met inwoners ter plekke. Het bezoek van Trouw en de lezersvragen over Trump haalden zelfs de cover van de lokale krant Port Arthur News, wat ook reacties opleverde. En er zijn Nederlandse en Texaanse gezegdes uitgewisseld (zie kader).

Burgemeester Nugent van Nederland: 'Het interesseert me niet wat jullie van Trump vinden'. © Marie D. De Jesus

Het bezoek van Trouw en de lezersvragen over Trump haalden zelfs de cover van de lokale krant Port Arthur News, wat ook reacties opleverde

Wat opvalt is dat lezers blijven hangen in verbijstering over wat zich in de Amerikaanse politiek heeft afgespeeld. Nederlanders hopen op een afzettingsprocedure en wedden hoe lang Trump het volhoudt. Maar vragen als: 'Waarom stemde u op deze narcist/despoot?' en 'Amerikanen zijn een zooitje hufters' zijn natuurlijk geen basis om de Trumpfans tot een gesprek te verleiden. Het ging er juist om hen te begrijpen.

In 'Niederlènd', zoals de naam van het stadje in de VS wordt uitgesproken, reageerden mensen met familiebanden of vakantieherinneringen aan Holland, en de mevrouw met de achternaam Netherland die graag eens een echte Nederlander wilde treffen. Bij de Trouwlezers die e-mailden zijn Amerikanen en Canadezen, een Brabantse in Illinois en Nederlanders die ooit in de VS woonden, of toevallig in het stadje Nederland waren geweest en daar bijvoorbeeld 'in 1972 de nepmolen' hadden gezien. Een Niederlènder die vergeefs in de rij stond bij het Anne Frankhuis vertelde dat zijn moeder eindexamen deed met Janis Joplin (toen al aan de drugs) in buurstad Port Arthur.

Nederlanders in de VS herkennen het Hollandse onbegrip over Trump. "Hoe langer ik in Redneck-gebied woon, hoe meer waardering ik heb voor hun zelfredzaamheid en sceptische houding tegenover politici", meent Simone Shaw die nog elk jaar haar Nederlandse vader opzoekt. Meneer Boer uit Vancouver steekt de Niederlènders een hart onder de riem: "Laat je niet intimideren door die eigenwijze Nederlandse betweters".

Een advies dat de Niederlènders beslist niet nodig hebben. Ze weten amper iets over Nederland. "Uuhh... Ik schreef op de middelbare school een werkstuk over Tsjechoslowakije", antwoordt een moeder op het softbalterrein na een tijdje. De éénbenige burgemeester die vier keer kanker doorstond, neemt geen blad voor de mond: "Het interesseert me geen bal wat jullie van Trump vinden". Ze hoeven ook niet echt iets van ons te weten. Hoe is jullie klimaat, is de meest gestelde vraag. Hoe kunnen jullie op zo'n mierenhoop leven vraagt iemand, de Texaanse weidsheid in gedachten. Een ander: wat doen jullie kinderen?

Het stadje verheugt zich op het afschaffen van milieuregels door Trump: het levert tienduizenden oliebanen op in de regio

Elk ontwikkeld land heeft een nationale ziekteverzekering, behalve de VS. Hillary Clinton probeerde in de jaren negentig iets van de grond te krijgen - het lukt de Amerikanen niet. Over de grens kijken hoe het wél kan? Heus niet. Ook dat verbijstert de e-mailende abonnees. Maar in het kalme Oost-Texas - 'Howdy ma'am' - gaat alles zijn gangetje. Er is werk in overvloed, Niederlènd verheugt zich op het afschaffen van milieuregels door Trump zodat er tienduizenden oliebanen in de regio bijkomen. Vol optimisme wacht Niederlènd af wat Trump gaat doen: "Geef hem de tijd".

© Marie D. De Jesus

Ter afscheid gaat Trouw langs bij de ranch van de hartelijke Glen Koelemay, die zich het meest Nederlands voelt van iedereen. Als binnen de stroom uitvalt, steekt Koelemay het fornuis aan met een gasbrander. Texaanse zelfredzaamheid.

Een Brahmaans kalf, de moederkoe is overleden, staat achter een hoog houten hek. De rancher (82) klimt er rap overheen. "Jullie Nederlanders reizen overal naartoe", peinst hij. "De meesten hier zijn Texas nooit uitgeweest. Er zijn er genoeg die ons district nooit hebben verlaten."

Koelemay is inmiddels zelf een internationalist en maakt zich op voor nieuw Nederlandsbezoek. Komende maand gaat de familie Vonno naar hem toe, Trouwlezers uit Den Haag.

Veelgebruikte Gezegdes in 'Niederlènd' It's a little voodoo Dat vinden ze nog wat eng, het is iets nieuws I'm fixin' to go to the store Ik ga bijna naar de winkel Bless your heart Het lijkt een compliment, maar is steek onder water In a pickle In een lastige situatie Having a hissy fit Laaiend worden Darn! Of: Heck for darn! Deksels

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.