Voetballen, ook als er een bom ontploft is

Meteen na het spelen van de uitgestelde wedstrijd van Borussia Dortmund, precies een dag nadat de bus van de Duitse club was getroffen door drie bommen, kwamen woensdagavond bij de spelers en staf de emoties los.

Trainer Thomas Tuchel was zeer kritisch op de Europese voetbalbond Uefa. Had zijn team niet wat langer kunnen krijgen om de aanslag te verwerken? “Aan ons werd niets gevraagd. We werden behandeld alsof er slechts een blik bier tegen de bus was gegooid.” De internationale vakbond voor voetballers FifPro was ook boos. De belangenorganisatie vond dat Borussia woensdag nooit had mogen spelen.

'Wij zijn ook mensen'

Invaller Nuri Sahin, de adrenaline nog in zijn lijf, verwoordde het tegenover de Duitse televisie misschien het best. Hij was er met zijn hoofd niet bij, tijdens de wedstrijd. “Wij zijn ook mensen. Pas toen ik thuis mijn vrouw en zoon zag, realiseerde ik me hoeveel geluk we hebben gehad. Ik snap dat het om veel geld gaat, maar er is zoveel meer dan voetbal.”

Wij kregen ook de keuze of we wel of niet wilden spelen. Als jochie van 23 dacht ik als sporter, niet als mens. Dus natuurlijk voetbalde je. Arnold Bruggink, oud-PSV'er

De voetballers van Dortmund kregen van Tuchel de keus of ze wilden spelen of niet. Ze hadden kunnen afzeggen, maar niemand deed dat. Arnold Bruggink (39), oud-speler van PSV, heeft daar wel een verklaring voor. Op 11 september 2001 speelde hij met PSV om 20.45 uur een wedstrijd in en tegen Nantes voor de Champions League. Zes uur eerder vlogen twee vliegtuigen het World Trade Center in New York binnen. “Wij kregen ook de keuze of we wel of niet wilden spelen. Als jochie van 23 dacht ik als sporter, niet als mens. Dus natuurlijk voetbalde je. We hadden zelfs spelers die er lacherig over deden.”