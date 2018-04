VN-verdrag brengt meer discriminatie van gehandicapten en zieken aan het licht

Dik een vijfde van de 4259 meldingen over ongelijke behandeling die het college kreeg, kwamen van mensen die zich vanwege een beperking gediscrimineerd voelen. Iemand in een rolstoel die geen hulp krijgt van de buschauffeur bij het instappen, iemand met blindengeleidehond, van wie de hond de toegang wordt geweigerd.

Alleen over zwangersschapsdiscriminatie kreeg het College vorig jaar meer meldingen: 1470, tegenover 810 over ongelijke behandeling op grond van een handicap of ziekte. Vijf jaar geleden kwamen er nog 242 meldingen binnen van discriminatie wegens een beperking.

Het College denkt dat de stijging vooral te maken heeft met het VN-verdrag Handicap, dat Nederland in 2016 heeft bekrachtigd. Sindsdien kunnen mensen met een beperking zich niet alleen melden als ze zich gediscrimineerd voelen in het onderwijs, op het werk of op de woningmarkt, maar ook als de toegang tot diensten en gebouwen niet deugt. Denk aan een museum dat geen ingang voor rolstoelen heeft of aan een verzekering die een chronisch zieke uitsluit.

Met klachten over toeslagen of uitkeringen bemoeit het college zich niet. Daarvoor moeten mensen naar de bestuursrechter stappen.