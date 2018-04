Vmbo'er krijgt steeds vaker tweetalig onderwijs

Daarmee zijn is het vmbo bezig aan een behoorlijke inhaalslag, zo blijkt uit een rapport van Nuffic dat vandaag verschijnt. Deze organisatie, die zich bezighoudt met internationalisering van het onderwijs, houdt toezicht op de tweetalige scholen.

Ook een vmbo’er heeft in toenemende mate te maken met het buitenland Onno van Wilgenburg

“De toename in het vmbo is te vergelijken met de groei in het vwo en later de havo toen het daar bekender werd”, zegt Onno van Wilgenburg, teamleider tweetalig onderwijs bij Nuffic. Hij verwacht dat het aantal vmbo-scholen dat meedoet gestaag blijft groeien. Op de meer theoretische schooltypen havo (nu 63 vestigingen en afgelopen jaar een groei van 8,5 procent) en vwo (120 vestigingen, bijna 2 procent erbij) groeit tweetaligheid inmiddels iets minder hard.

In de praktijk betekent tweetalig onderwijs dat de helft ­(havo, vwo) tot een derde (vmbo) van de vakken in het Engels wordt gegeven. Zo kan er bijvoorbeeld met een Engelstalige methode worden gewerkt voor wiskunde, waarbij er alleen Engels wordt gesproken in de les. Scholen kunnen in plaats van Engels ook ­kiezen voor lessen in bijvoorbeeld Duits of Frans, maar dat gebeurt ­momenteel niet.

Buitenland Dertig jaar geleden begon de eerste tweetalige middelbare school. Van oudsher wordt dit onderwijs vooral aangeboden op het vwo en in mindere mate de havo. “Voor vwo’ers lijkt het Engels misschien logischer”, zegt Van Wilgenburg. “Ze kunnen het ook makkelijker opzoeken, bijvoorbeeld voor hun studie, carrière of achtergrond. Maar ook een vmbo’er heeft in toenemende mate te maken met het buitenland, want ook al gaat hij misschien minder snel weg, het buitenland komt wel naar hem toe. Denk alleen al in de vorm van toerisme en de internationale arbeidsmarkt.” Over het algemeen kiezen kinderen met hoger opgeleide ouders eerder voor tweetalig onderwijs. Terwijl het aantal tweetalige scholen stijgt, ligt Engels in het onderwijs de laatste tijd ook onder vuur. Critici vrezen dat de beheersing van het Nederlands wordt uitgehold. Die angst is niet terecht, stelt Van Wilgenburg. “Het Nederlands van tweetalige leerlingen moet net zo goed zijn als dat van niet-twee­talige leerlingen, zo eist het ministerie van onderwijs. Zodra het ­niveau van het Nederlands daalt, heeft een school dus een probleem.” Uit onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen een paar jaar geleden op tweetalige scholen deed, bleek dat de kennis van het Nederlands niet lijdt onder het Engels. Over het algemeen kiezen kinderen met hoger opgeleide ouders eerder voor tweetalig onderwijs. In ­totaal krijgen ruim 36.000 van alle 985.000 Nederlandse middelbare scholieren les in het Nederlands en in het Engels.

Bredere blik op de wereld Tweetalig onderwijs op het vmbo gaat over meer dan het leren van Engels, vertelt docent Elka Scheltema van scholengemeenschap Reigersbos in Amsterdam Zuidoost. Na de zomervakantie start deze school met twee­talig vmbo. “Op onze school zitten veel kinderen van Surinaamse, Antilliaanse en Ghanese afkomst. Ze weten al veel van andere culturen, en voor kinderen van Ghanese afkomst is de achtergrond vaak al deels Engels, maar toch blijft dat vaak beperkt tot de eigen buurt. Dat heeft ook te maken met de portemonnee van de ouders. Bij tweetalig onderwijs zijn er ­extra projecten met het ­buitenland. Zo vergroten we de wereld van de leer­lingen.” Het is een misvatting om te denken dat tweetalig onderwijs alleen voor vwo’ers interessant is Matthijs Ran