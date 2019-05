Vluchtelingenschip Sea-Watch 3 toch toegelaten in Italië

Sea-Watch meldt zelf op Twitter dat alle migranten veilig van boord zijn gehaald en op Lampedusa aan land zijn gekomen. ‘De grondwet heeft nog steeds meer macht dan een minister, die de wet niet respecteert volgens de Verenigde Naties’, schrijft de organisatie over minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini.

Salvini liet eerder weten dat de migranten op het schip niet welkom waren in Italië. Alleen zieke mensen en kinderen zouden van boord gehaald mogen worden. Dat gebeurde zaterdag toen de eerste zeventien mensen aan land werden gebracht. Uiteindelijk zijn de laatste 48 ook opgepikt door de kustwacht.

Begin deze maand bleek dat Nederland het onder de Nederlandse vlag varende schip niet langer mocht vasthouden in de haven van Marseille. Sea-Watch had een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat en kreeg gelijk van de rechtbank in Den Haag. Het schip raakte vorig jaar al in de problemen toen het met 32 vluchtelingen aan boord nergens mocht aanleggen. Na drie weken werd een overeenkomst gesloten: acht Europese landen, waaronder Nederland, zouden elk meerdere vluchtelingen opnemen.

Sea-Watch 3 vaart rond om bootvluchtelingen uit zee te redden die vanuit Afrika Europa proberen te bereiken.