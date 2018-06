Vluchtelingenschip met 'mensenwezens' moet maar naar Nederland, zegt Italië

In de Middellandse Zee dreigt opnieuw een reddingsschip met uit de golven geviste migranten rond te moeten gaan dobberen omdat Italië zijn havens ervoor heeft gesloten. De Lifeline, een 32 meter lang schip van de gelijknamige Duitse hulporganisatie, heeft donderdag ruim tweehonderd migranten voor de kust van Libië van een rubberboot gehaald. Omdat er een Nederlandse vlag op de Lifeline wappert, vindt de Italiaanse minister van binnenlandse zaken dat het reddingsschip naar Nederland moet varen.

Salvini zette donderdag een filmpje op zijn Facebookpagina waarin hij zegt: “De Lifeline vaart onder Nederlandse vlag en heeft Nederlandse en Duitse bemanning aan boord? Perfect. Breng die vracht van mensenwezens dan maar naar Nederland. Ik ben ervan overtuigd dat ze in Nederland heel erg bereid zijn om jullie edelmoedigheid te steunen. Maak maar een beetje een lange tocht.”

De afgelopen jaren heeft Italië hon­derd­dui­zen­den bootmigranten opgevangen

De afgelopen jaren heeft Italië honderdduizenden bootmigranten opgevangen. Een deel daarvan werd door reddingsschepen van hulporganisaties als Artsen zonder Grenzen en Save the Children naar Zuid-Italiaanse havens gebracht.

Maar de nieuwe regering in Rome wil dat niet meer en zegt dat de schepen van deze hulporganisaties ‘zeetaxi’s’ zijn die de lucratieve mensenhandel in stand houden. Vorige week mocht de Aquarius van Artsen zonder Grenzen met 629 migranten daarom niet in Italië aanmeren. Het schip week vervolgens uit naar Spanje.

Vlaggenstaatverantwoordelijkheid Donderdag ontkende de Nederlandse vertegenwoordiging bij de Europese Unie dat Nederland ‘vlaggenstaatverantwoordelijkheid’ heeft voor de Lifeline en evenmin voor de Seefuchs, een schip van een andere Duitse hulporganisatie dat ook in de Middellandse Zee rondvaart. “Deze schepen zijn eigendom van Duitse ngo’s en staan niet in het Nederlandse scheepsregister”, werd er getwitterd. Daar snapt de Italiaanse minister van transport, Danilo Toninelli, niets van. Hij gaat over de Italiaanse havens en de kustwacht en wil deze kwestie tot op de bodem uitzoeken. Toninelli zei donderdagavond: “Als blijkt dat de vlaggen op de Lifeline en de Seefuchs niet stroken met hun nationaliteit, dan gaan we die schepen in beslag nemen.”

