Vluchteling Majida wil niet doorreizen, maar voelt zich thuis op Samos

De barista zet een papieren beker koffie neer, spreidt zijn armen en gaat over de bar hangen. Dan volgt een uitgebreide omhelzing. “Kijk, dat is echtgenoot nummer 4”, zegt Majida Ali lachend als ze zich uit zijn armen heeft losgemaakt.

De Syrische draait zich om. “Oh, en daar is echtgenoot nummer 6.”

Ze geeft een knuffel aan de jongen die zojuist is afgestapt van zijn brommer, waarop hij de koffie van de zaak in de gelijknamige hoofdstad van het Griekse eiland Samos bezorgt. Majida rekent dan af – ook voor haar bezoek, daar staat ze op.

Eenmaal op het terras aan de kade volgen er nog een hoop begroetingen. In Samos kent iedereen de 41-jarige Majida. Dat zie je niet vaak op de Griekse eilanden: vluchtelingen die willen blijven en een warme band met de lokale bevolking opbouwen.

Baan

De meeste willen zo snel mogelijk naar West-Europa: daar hebben ze familie, of verwachten ze makkelijker een bestaan op te kunnen bouwen dan in het economisch kwakkelende Griekenland. Maar Majida zette op 1 april 2016 voet op Samos, kreeg dertien maanden later asiel en bleef. Ze heeft inmiddels een baan in het overbevolkte vluchtelingenkamp van Samos en werkt daarin samen met de enige arts.

“In landen als Duitsland moet je eerst lessen volgen, inburgeren, en weet ik wat allemaal voordat je mee kunt doen”, verklaart ze haar keuze. “Aan allerlei verplichtingen voldoen, en roosters volgen en van alles plannen.” Ze trekt een vies gezicht.

“De Grieken nemen alles wat meer zoals het komt en zijn wat relaxter. Vrolijker ook, en warmer; ze leven meer op straat. En ze hechten aan tradities, hun familie. Veel van de sfeer en de omgangsvormen hier doen me denken aan Damascus.”

Het besluit om te vluchten uit de Syrische hoofdstad nam Majida niet licht. Tussen 2012 en 2016 zat ze er dertien keer in de gevangenis, vertelt ze; de langste keer duurde zeven maanden. Als verslaggever en hulpverlener in oorlogsgebied stond ze op de zwarte lijst van het regime. Al publiceerde ze niet onder eigen naam maar via tussenpersonen, de politie trof foto’s en filmpjes op haar telefoon aan. “Ze lieten me telkens vrij omdat er een groot tekort is aan cellen in Syrië. Dan ging ik daarna gewoon verder. Ik stop niet zo snel.”

Toch werd het haar begin 2016 te heet onder de voeten. Van haar zeven broers is er één vermist; twee zitten er in de gevangenis. Een van haar zes zussen kwam om het leven toen een bom insloeg, een ander is omgebracht, vermoedelijk omdat de daders dachten dat het Majida was. Ze vertelt haar verhaal met zachte stem, uiterlijk onbewogen. Na een gesprek van negen uur met de Griekse asieldienst kreeg ze een verblijfsvergunning. Daarbij speelde een rol dat Majida, geboren in Damascus als Palestijns vluchteling, stateloos was.

Inmiddels woont Majida met haar hond in een appartement, maar ze zat eerst net als alle anderen in een tent, vier maanden. Ze ziet dat de laatste weken de druk op het kamp in Samos iets afneemt, maar nog steeds zitten er bijna 4000 vluchtelingen, zes keer zoveel als waarop het gebouwd is.