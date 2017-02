Vitaly Churkin was een humoristische verdediger van Rusland

Door het Amerikaanse kamp werd hij geprezen als meester-diplomaat, met een onovertroffen feitenkennis over alle wereldcrises, die er alles aan deed om de tegenstellingen tussen beide landen te verkleinen. Die lof klinkt uit de Russische mond van onderminister van buitenlandse zaken Sergei Ryabkov zo: "Churkin was als een rots waarop alle pogingen die werden ondernomen door onze vijanden om de glorie van Rusland te ondermijnen stuksloegen."

Achter de schermen, zo onthulde Tom Brokaw van NBC News na zijn plotselinge dood, kon hij zowel over het beleid van Poetin als dat van Obama kritisch zijn.

Is een geboren acteur een geboren diplomaat? In het geval van Vitaly Churkin zou dat zomaar kunnen. Als elfjarige scholier schitterde hij in een film over Lenin, de volgende jaren in twee andere producties. In de Verenigde Naties was hij vanaf 2006 de welbespraakte, goed gedocumenteerde en geestige verdediger van Rusland.

even lichtvoetig als dodelijk van repliek dienen.

Het nieuwe Sovjet-gezicht

In 1986 presenteerde Churkin het nieuwe Sovjet-gezicht op het gebied van buitenlandse politiek, door voor het Amerikaanse Congres te getuigen over de kernramp van Tsjernobyl. Hij deed dat als een modieuze verschijning, in vloeiend Engels en met ongewoon vriendelijke en humoristische trekken.

Zo eindigde hij als langst dienende Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties, als 'permanente vertegenwoordiger', zo grapte hij graag. Hij had een hekel aan de moralistische toon van zijn westerse collega's in de Veiligheidsraad. Die kon hij even lichtvoetig als dodelijk van repliek dienen.

Zo noemde hij zijn opponent Samantha Power na een speech over Syrië Moeder Teresa, een rol die volgens hem gezien de Amerikaanse staat van dienst op het gebied van interventie in het Midden-Oosten niet gerechtvaardigd is.