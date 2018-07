Vindicat krijgt extra tijd voor cultuuromslag: 'Het is een hele klus'

Het Groninger corps krijgt tot en met september de kans om aan te tonen dat de cultuur in de door incidenten geplaagde vereniging verandert. Eerder was afgesproken dat de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool voor de zomervakantie zouden bepalen of Vindicat weer recht heeft op financiële steun (33.000 euro per jaar).

De be­stuurs­beur­zen werden niet meer uitgekeerd, omdat een groep vindicaters verdacht werd van het aanrichten van een ravage in een sus­hi-res­tau­rant

Volgens een universiteitswoordvoerster is die beslissing uitgesteld omdat het ‘ingewikkelder en moeilijker’ is dan verwacht voor de studenten om te bewijzen dat er veranderingen plaatsvinden. “Dat is een flinke klus en het is voor de vereniging ook allemaal nieuw”, zegt de woordvoerster. Zo moet de vereniging over het afgelopen jaar een uitgebreide incidentenregistratie laten zien en plannen opstellen ter verbetering. Ook willen de Groninger onderwijsinstellingen het nieuwe verenigingsbestuur, dat in september aantreedt, betrekken bij de poging tot cultuurveranderingen.

Ravage Vorig jaar juli eisten de universiteit en de hogeschool dat Vindicat binnen een jaar moest voldoen aan strikte voorwaarden, zoals een verenigingsbrede gedragscode, minimaal vijftig procent nuchtere begeleiders tijdens het introkamp en melding van incidenten bij een commissie die toezicht houdt. Vindicat kreeg toen met de hakken over de sloot een accreditatie, waarmee de bestuursleden recht hebben op een beurs en de vereniging aanwezig mag zijn bij universitaire bijeenkomsten. Al meteen na de start van het collegejaar werden de bestuursbeurzen niet meer uitgekeerd, omdat een groep vindicaters verdacht werd van het aanrichten van een ravage in een sushi-restaurant. De strafmaatregel, die tijdelijk was, werd permanent toen het verenigingsbestuur verzuimde om bij de universiteit te melden dat twee corpsstudenten een verenigingsgenoot klappen hadden gegeven tijdens een feest. Vindicat was niet bereikbaar voor commentaar.

