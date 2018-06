Vijftien procent van de boeren wordt benaderd door criminelen

Het is de eerste keer dat er landelijke cijfers beschikbaar zijn over de ondermijning op het platteland. Zeer waarschijnlijk ligt het daadwerkelijke percentage boeren dat door criminelen is benaderd hoger. In het representatieve opinieonderzoek dat Trouw onder de boeren hield, gaf 15 procent weliswaar aan dat zij criminelen op hun erf hadden, toch zal niet iedere boer dat willen toegeven. Ook is het cijfer een Nederlands gemiddelde. In het zuiden van Nederland houden politie en justitie er rekening mee dat 1 tot 3 op de 5 boeren door criminelen worden benaderd. Maar harde cijfers daarover ontbreken.

Hoofdofficier Heleen Rutgers van de regio Oost-Brabant noemt het nieuwe cijfer ‘robuust’, maar geeft tegelijkertijd ook aan dat dit probleem niet via het strafrecht is op te lossen.

"Politie en justitie doen de opsporing, maar moeten vanwege de schaarse middelen prioriteiten stellen", aldus Rutgers. "Het tegengaan van de ondermijning zal uit een andere hoek moeten komen: vanuit de samenwerking met de provincie en de gemeenten. Het buitengebied is een kwetsbaar gebied geworden, met failliete ondernemingen en leegstand. We zullen als overheid de boeren te hulp moeten schieten door met alternatieven te komen. Goede sloopregelingen helpen bijvoorbeeld, maar ook andere maatregelen die het buitengebied weer krachtig maken."

Ze waarschuwt boeren dat de zware criminelen er alles aan doen op buiten beeld van justitie te blijven, en de eigenaar van de grond en loods waarin het drugslab zich bevindt juist erg kwetsbaar is. Die draait op voor de consequenties.

Toenemende druk

Volgens Freek Pecht, coördinator synthetische drugs van de politie Zeeland-West Brabant, neemt de druk op het platteland de laatste jaren ondanks het grote aantal invallen, alleen maar toe. "Veel agrariërs hebben geen opvolger, en de leegstand neemt zichtbaar toe. Dan wordt het voor boeren wel erg moeilijk om ‘nee’ te zeggen als er iemand langskomt die geld aanbiedt."

Pecht ziet twee trends op het platteland die wijzen op een professionalisering van de drugsbendes. De criminelen worden steeds beter in het afschermen van de labs voor de buitenwereld. "Bij invallen moeten we vaak eerst goed zoeken voordat we het lab vinden. Dat is vaak verborgen achter dubbele wanden of in ondergrondse ruimten. Als je niet gericht zoekt, loop je zo aan de installaties voorbij."

Meer dan 80 procent van de wereldwijde XTC-productie vindt in Nederland plaats

Maar ook uit de gefabriceerde synthetische drugs zelf is op te maken dat de criminelen steeds handiger omgaan met de gevaarlijke stoffen.

"Per pil is er tegenwoordig 161 milligram werkzame stof aanwezig, terwijl 90 milligram voor een gemiddeld persoon al voldoende is om het gewenste effect te bereiken. In een laboratorium in Bergen op Zoom vonden we laatst aanwijzingen dat er zelfs 280 milligram gram werkzame stof in pillen aanwezig was. Dat kun je als je zo’n pil voor de eerste keer neemt met recht een dodelijke kwaliteit noemen."

Volgens Pecht is Nederland nauwelijks doordrongen van de omvang en de ernst van drugsproductie en het pillengebruik onder jongeren. Meer dan 80 procent van de wereldwijde XTC-productie vindt in Nederland plaats. Dat komt echter niet terug in de statistieken, omdat er volgens Pecht niet goed wordt geregistreerd.

“Ik zie in de politierapporten na het weekend hoeveel ‘onwelwordingen’ naar het ziekenhuis zijn gebracht, maar daar wordt niet onderzocht of het om overmatig drugsgebruik ging. Als die cijfers verzameld worden, wordt de omvang het probleem pas echt duidelijk. En dat houdt niet op bij het erf van een boer.”