Vijf jongens vast voor gefilmde mishandeling Spijkenisse, verdachte bedreigd

Het slachtoffer werd afgelopen vrijdagmiddag opgewacht in een parkje door een grote groep jongens die hem toetakelden. Op beelden die online veel worden gedeeld, is te zien hoe hij wordt geslagen en geschopt, ook als hij eenmaal op de grond ligt.

Burgemeester Govert Veldhuijzen noemt het voorval afschuwelijk, ook omdat de beelden ervan op sociale media zijn gezet

Wat de aanleiding was of wat er aan het voorval vooraf is gegaan, is op dit moment niet bekend. Wel is duidelijk dat de vijf verdachten, allemaal minderjarig, ook uit het Zuid-Hollandse Spijkenisse komen. Twee meldden zich maandag zelf bij de politie, drie werden opgepakt. De jongens zijn door hun school geschorst. De politie zegt dat met de aanhoudingen een begin is gemaakt in het onderzoek naar de mishandeling. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

