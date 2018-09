Vijf dagen lang eet en praat hij niet: dierenactivist Remko Ehrhardt protesteert tegen varkensslacht

In de motregen zit een man in kleermakerszit, enigszins verscholen achter het onkruid, voor zich uit te staren. Met een kleedje en een fles water installeerde Remko Ehrhardt zich vanmorgen voor de poort van de slachterij van Vion in Boxtel. Op straat hoor je het continu zoemende geluid van bedrijven in de buurt. Af en toe een schrille gil van een varken.

Passanten werpen een snelle blik op het protestbord dat naast Ehrhardt staat. Met zijn actie ‘Vasten voor de Varkens’ vraagt hij aandacht voor het lijden van varkens tijdens hun leven, tijdens het transport en in het slachthuis. Hij hoopt op meer bewustwording van de consument. De dierenactivist liet zich eerder brandmerken om dierenleed onder de aandacht te brengen.

Net voordat zijn actie begint, zegt Ehrhardt dat hij ertegenop ziet. Maar dat geldt volgens hem ook voor de varkens die elke vijf minuten voorbijkomen richting eindbestemming. Ehrhardt zit van zes uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds op een stukje groen voor de poort, daarna gaat hij ergens in de buurt slapen. Een gesprek voeren met personeel of voorbijgangers over zijn doel en motivatie is niet mogelijk. De dieren hebben immers ook geen stem, licht hij nog snel toe voor hij er het zwijgen toe doet.

Eervol vak

Chauffeur Pedro van een varkenstransportbedrijf uit Limburg zag hem zitten toen hij met een volle vrachtwagen varkens aankwam. Hij is allang blij dat Ehrhardt een zwijgend protest houdt. Ten minste geen gescheld of iemand die zijn werk belemmert. “Iedereen moet zelf weten wat-ie doet”, haalt hij zijn schouders op. “Maar we moeten allemaal eten en ik moet ook leven.”

De chauffeur (‘zet mijn achternaam er maar niet bij, want ik voel me niet altijd veilig’) rijdt al bijna veertig jaar met varkens naar de slacht. “Vroeger was het een eervol vak, vlees was een luxeproduct. Ik was trots op wat ik deed. Tegenwoordig zien mensen ons als halve mis­dadigers, terwijl we aan alle regels voldoen. Schoolkinderen schelden ons na en steken hun middelvinger op. En dan gaan ze tweehonderd meter verderop naar de cafetaria voor een kroketje. Jongens, waar denken jullie dat die vandaan komen?”

Bij Vion zijn ze inmiddels wel gewend aan protest. Op het parkeerterrein is een stuk beton afgebakend met gele lijnen. Dat is het vak waar activisten van The Save Movement elke maand varkens komen knuffelen en ze water geven voordat ze naar de slacht gaan. “We nodigen actievoerders uit voor een gesprek”, vertelt Nancy Aschman van Vion. Ook zij merkt de veranderende sentimenten tegenover de vleesindustrie. “Er zijn mensen die moeite hebben met ons bedrijf. Dat mag. We realiseren ons dat het gevoelig ligt en mensen mogen een andere mening hebben. Zij vinden dat we slecht zijn voor dieren. Wij zijn het daar niet mee eens. Dierenwelzijn staat hoog op onze agenda.” De medewerkers van Vion zijn ingelicht over het protest, maar zij willen vandaag niet reageren.

De actievoerder voor de poort leggen ze vooralsnog geen strobreed in de weg. De politie rijdt af en toe langs, maar zolang Ehrhardt geen gevaar oplevert kan hij blijven zitten. In alle stilte.

De achternaam van chauffeur Pedro is bekend bij de redactie.