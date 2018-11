Vier vrouwen dagen Bayer voor de rechter om implantaat

Het gaat om het metalen sterilisatie-veertje Essure van Bayer, dat vorig jaar in Europa van de markt werd gehaald. In Nederland zeggen 2261 vrouwen dat ze het implantaat wegens heftige klachten al operatief hebben laten weghalen.

Bij de vrouwen, die nu naar de rechter stappen, is jaren geleden het implantaat in hun eileiders geplaatst. Zij hebben nadien een reeks van gezondheidsklachten gekregen. De vrouwen verwijten de fabrikant en hun ziekenhuizen dat zij een middel op de markt hebben gebracht en toegepast dat vooraf onvoldoende is onderzocht en ernstige bijwerkingen geeft. Bayer had Essure nooit op de markt mogen brengen, vinden de vrouwen. Twee van hen doen vandaag hun verhaal in Trouw. Bij hen zijn de Essures en hun eileiders verwijderd.

Ziekenhuizen zijn in feite ver­koop­kan­to­ren van fabrikanten Martin de Witte, advocaat

Essure bestaat uit twee flexibele metalen veertjes, die in korte tijd vergroeien met de eileiders, waardoor deze geheel worden afgesloten en zwangerschap niet meer mogelijk is. Het is een korte ingreep, poliklinisch, zonder narcose, de vrouwen konden na behandeling doorgaans meteen naar huis. In Nederland zijn er naar schatting 30.000 geplaatst.

In onder meer de VS en Frankrijk lopen al rechtszaken over Essure. De eerste Nederlandse rechtszaak wordt nu nog tegen één ziekenhuis aangespannen, Slingeland in Doetinchem, namens een vrouw uit die regio.

Getuigenverhoor Advocaat Martin de Witte van Sap Advocaten heeft deze week bij de rechtbank een verzoek ingediend voor een voorlopig getuigenverhoor van het ziekenhuis en van fabrikant Bayer. Op grond van de uitkomsten van de verhoren besluit hij of ook de drie andere ziekenhuizen worden opgeroepen. Volgens De Witte kunnen producenten van medische implantaten hun producten te makkelijk op de markt brengen. “Fabrikanten als Bayer hebben vrij spel.” Hij wil het ziekenhuis namens zijn cliënt aansprakelijk stellen omdat daar onvoldoende medische zorg zou zijn verleend. “Ziekenhuizen zijn in feite verkoopkantoren van fabrikanten.” Zijn cliënt wil een schadevergoeding. De advocaat is onder meer van plan de gynaecoloog van de vrouw en een inspecteur van de gezondheidsinspectie op te roepen als getuige. Wereldwijd zijn er ongeveer 1 miljoen Essures geplaatst bij vrouwen. Bayer stopte in Nederland al met Essure. Op 1 januari gaat het product ook in de VS van de markt, omdat de verkoop is ingestort. Honderdduizenden vrouwen hebben geen klachten over Essure. Maar een opvallend grote groep heeft problemen als extreme vermoeidheid, misselijkheid, pijn in de buik, heup en knie, huidproblemen, allergische reacties, haaruitval, gebitsproblemen, emotionele stabiliteit, heftig bloeden tijdens de menstruatie en stemmingswisselingen.

Geloof in veiligheid Mede omdat de klachten niet makkelijk zijn te herleiden tot het implantaat duurde het jaren voordat artsen en gezondheidsautoriteiten actie ondernamen. Nog steeds is niet aangetoond wat de oorzaak is van de bijwerkingen. Bayer zegt in een verklaring nog altijd te geloven in de veiligheid van het product. Ook de Nederlandse toezichthouder, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, stelde in 2016 nog in brieven aan gebruiksters met klachten dat er geen twijfel was over de veiligheid van Essure. Kort daarvoor had de inspectie Bayer nog gemaand actiever te reageren op meldingen van incidenten rond Essure, omdat er steeds meer klachten kwamen. De inspectie zegt niet te weten bij hoeveel vrouwen in Nederland Essure inmiddels weer is verwijderd. Ook is het juiste aantal implantaties niet bekend. “De beschikbare cijfers zijn niet betrouwbaar”, aldus de inspectie.

Geen wondermiddel, maar een veertje dat pijn ging doen Enkele vrouwen dagen hun ziekenhuis en de fabrikant Bayer van het sterilisatie-implantaat Essure voor de rechter. Ze willen excuus en schadevergoeding. Hoe kon het zo uit de hand lopen met een sterilisatiemethode waarover vele artsen enthousiast waren en sommige nog steeds zijn?

Implantaten zijn minder veilig dan we denken. Dat komt door:

- gebrekkig toezicht.

- incidenten die niet worden gemeld.

Waarom kon dit zo lang verborgen blijven? - Niemand verricht autopsie als een patiënt met een pacemaker of ICD overlijdt.

- Incidenten worden moedwillig verborgen tussen enorme hoeveelheid data.

De Nederlandse inspectie erkent dat meer openheid en transparantie gewenst is en gaat daar iets aan doen.

Voorbeelden van implantaten waarbij het misgaat: - Borstprotheses die ziekten veroorzaken.

- Nanostim, een pacemaker waarvan de batterij niet werkt De roept de vraag op: hoe kwam die pacemaker ondanks zijn defecten toch op de markt?