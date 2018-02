Vier oplossingen om het lotingleed voor brugklassers te stoppen

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: in de grote steden lopen achtste-groepers en hun ouders als een bezetene de open dagen af van middelbare scholen. Nu begint het grote kiezen en, daarna, het grote wachten. Want in de steden kunnen lang niet alle leerlingen naar de school van hun keuze. Er wordt geloot, in de ene stad intensiever dan in de andere.

In Amsterdam moeten leerlingen twaalf middelbare scholen op volgorde van voorkeur zetten. In Haarlem bijvoorbeeld zijn dat er vijf, in Groningen of Utrecht wordt per school geloot. In protocollen en plaatsingswijzers spreken basisscholen en middelbare scholen af hoe ze dat precies doen. Afhankelijk van de gemeente moeten kinderen en ouders hun voorkeuren de komende weken opgeven, de meeste steden publiceren de lotinguitslagen begin april.

Dat zorgt elk jaar voor teleurstelling en tranen. Het blijkt simpelweg niet mogelijk ieder kind op de school van zijn eerste voorkeur te plaatsen. De definitieve oplossing is nog niet gevonden. Maar is er íets te doen aan het lotingcircus voor middelbare scholen? Vier ideeën.

1. Zorg voor grotere scholen... Dit klinkt logisch. Als er te weinig ruimte is op een school, zorg dan dat die kan groeien. Maar zo gemakkelijk is dat niet. "Het is een dure oplossing", zegt hoogleraar onderwijssociologie Sietske Waslander. Het probleem is namelijk niet zozeer dat er te weinig plekken zijn, maar dat er te weinig plekken zijn op een aantal populaire scholen. Het probleem is dat er te weinig plekken zijn op een aantal populaire scholen Om iedereen te kunnen plaatsen op de school van zijn eerste voorkeur moet een gemeente meer plekken creëren dan er leerlingen zijn, zegt ze. En dat betekent: lege klaslokalen en onderwijsgeld dat naar gebouwen gaat, en niet naar leerlingen. Op een andere manier zou deze oplossing wel kunnen werken, zegt hoogleraar econometrie Bas van der Klaauw. Hij analyseert en evalueert het lotingbeleid in Amsterdam en onderzoekt dit in andere regio's. "In Amsterdam is een probleem dat er ontzettend veel scholen zijn die allemaal niet heel groot zijn", zegt hij. In regio's met meer grote scholen wordt volgens hem minder heftig geloot dan in de hoofdstad. "Het spreidt dan allemaal net wat makkelijker uit."

2. ... of juist kleinere scholen Ouders en kinderen hebben een voorkeur voor kleine scholen, leert de ervaring. Dus, zegt onderwijswethouder Jorrit Eijbersen van de gemeente Bunnik, moeten grote scholen misschien meerdere kleinere vestigingen krijgen. Bijvoorbeeld in zijn dorp. Omdat er in het nabijgelegen Utrecht genoeg voortgezet onderwijs is, wil het ministerie niet betalen voor een school in Bunnik. Komt er een nevenvestiging van een andere school dan is dat fijn voor de kinderen die dichterbij naar school kunnen en neemt de concurrentie om een plekje in Utrecht af. Eijbersen: "Vanuit meerdere gemeentes zouden we samen met schoolbesturen moeten kijken: waar is het logisch om een dependance neer te zetten?" Welbeschouwd groeit een school met deze oplossing natuurlijk ook. Alleen dan ergens anders op de kaart. En scholen hebben er niet altijd belang bij om groter te worden, zegt Waslander. Een school dwingen te groeien of en dependance te openen kan eigenlijk niet, omdat de meeste gemeenten het bestuur van scholen al lang niet meer in handen hebben.

3. Creëer meer gemengde scholen In Amsterdam willen vwo'ers niet met havisten naar school, havisten niet met vmbo'ers en de vmbo'ers op de theoretische leerweg niet met kaderleerlingen, zegt Van der Klaauw. Ook dat zorgt voor gedoe want een leerling die in principe op tien scholen een havo-opleiding kan volgen, wil daardoor net naar die ene school waar niet ook een vmbo-afdeling zit. Een geweldige vmbo-school is voor een uitgelote vwo'er geen serieus alternatief Sietske Waslander, hoogleraar onderwijssociologie "Het ministerie laat niet toe dat scholen selecteren welke leerlingen geschikt zijn voor categoraal onderwijs en welke beter naar een gemende brugklas zouden kunnen." Nederlandse scholen verdelen hun leerlingen jonger dan in andere landen over verschillende niveaus. Daardoor kunnen kinderen, meer dan in andere landen, een hele specifieke keuze maken, zegt ook Waslander. "Een geweldige vmbo-school is voor een uitgelote vwo'er geen serieus alternatief. Andersom geldt hetzelfde. Dat maakt de Nederlandse situatie complex." Wanneer alle kinderen de eerste jaren samen naar school gaan, kan elke leerling in principe overal terecht. Engels op een gymnasium. Nederlandse scholen verdelen hun leerlingen jonger dan in andere landen over verschillende niveaus. Foto: Werry Crone

4. Laat scholen weer selecteren Sinds 2015 mogen middelbare scholen leerlingen niet meer selecteren op de scores van hun eindtoets. Het basisschooladvies is doorslaggevend. Opvallend fenomeen: sinds dat zo is, is het percentage vwo-adviezen flink toegenomen maar het aantal testscores dat wijst op een vwo-advies niet. Meer kinderen dan voorheen schrijven zich daardoor in op vwo-scholen, zegt Van der Klaauw, waardoor er meer geloot moet worden. "Kinderen die voorheen misschien in een havo/vwo brugklas zaten of op het gewone vwo, kunnen in principe nu allemaal naar een categorale school", zegt hij. "Daardoor worden kinderen met een echt hoge citoscore, van soms wel 550, uitgeloot." Wanneer scholen weer extra eisen zouden mogen stellen, wordt in ieder geval voor die scholen het lotingscircus beperkt. Dat zou wel betekenen dat achtste-groepers eerder in het jaar hun eindtoets moeten maken.