Vier keer trillen is vertrekken: een smartwatch helpt de NS-conducteur op tijd te rijden

Voorwaarde is wel dat de opzichter zijn horloge gebruikt om de trein beter op tijd te laten rijden. “Spelletjes doen mag ook, maar alleen in je vrije tijd”, zegt conducteur Ron Bongers, die de smartwatch al een half jaar heeft getest. “Zodra de dienst begint, zet je de NS-klok aan.”

Voorheen moest ik de hele tijd mijn telefoon in de gaten houden om te zien of het al zover was, nu waarschuwt mijn telefoon me

Vanaf dat moment helpt het slimme horloge bij een essentieel onderdeel van het conducteurswerk: de vertrekprocedure. Eén minuut voordat de trein weg moet rijden, begint de smartwatch terug te tellen. Zodra de magische grens van 42 seconden is bereikt, trilt ze vier keer kort achter elkaar. Dat is voor de conducteur het teken dat de vertrekprocedure, inclusief fluiten en het controleren van de deuren, in gang moet worden gezet.

Rustgevend Dat getril lijkt iets om neurotisch van te worden, maar volgens Bongers is het juist rustgevend. “Voorheen moest ik de hele tijd mijn telefoon in de gaten houden om te zien of het al zover was. Nu weet ik dat mijn smartwatch trilt als de vertrekprocedure begint en dus kan ik mij tot die tijd volledig richten op alles wat er op het perron gebeurt.” Zo kan Bongers bijvoorbeeld een vraag beantwoorden, een invalide helpen of opletten dat spelende kinderen niet te dicht bij het spoor komen. Uit het proefdraaien blijkt dat de punctualiteit van de conducteurs met zo’n uurwerk toeneemt ten opzichte van de vertrektijden van conducteurs zonder. Vandaar dat de NS best een paar ton willen neerleggen om iedereen een slimme horloge te geven. Vandaag worden de eerste 1900 uitgedeeld, uiteindelijk mogen alle 3000 conducteurs er een gebruiken. Als ze willen.

