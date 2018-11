Vier achtstegroepers over Zwarte Piet: ‘Grote mensen doen alsof ze kleine kinderen zijn’

Een punt van kritiek heeft Pien wel. “Ik vind dat we in Nederland al heel lang hierover praten, zonder dat er veel gebeurt. Nu gaan mensen weer protesteren en de intocht verpesten. Doe dat in een andere tijd van het jaar. Het is toch leuk als Sinterklaas weer in het land komt?”

Maar toch vindt ze het niet gek als de pieten zich ontwikkelen. Ze hoeven niet allemaal wit te worden, maar een beetje van alles wat. “Dan is iedereen blij. Voor kinderen die erin geloven, maakt het niet uit. Voor hen is Piet gewoon Piet. Het feest wordt er niet minder leuk door als je witte en zwarte pieten hebt. Rekening houden met mensen die er problemen mee hebben, kan daarom best.”

Sander

Sander. © Orkun Akinci

“Yes, leuk! Pakjesavond!” Sander imiteert de standaard- reactie van een kind als het over Sinterklaas en de zwarte pieten gaat. “Als er cadeautjes zijn, is het al snel best. Kinderen vinden er verder niet veel van. Voor grote mensen is dat anders. Ik weet niet of ik dat begrijp. Het is maar net hoe je tegen dingen aankijkt. Ik kan me niets voorstellen bij zwarte pieten als slaaf. Ik vind ze juist leuk.”

Over een oplossing moet Sander even nadenken. “De helft van de mensen zegt dat zwarte pieten traditie zijn en ze daarom moeten blijven. De andere helft vindt het discriminatie. Dan moet je een deel van de pieten zwart houden en een deel wit maken. Al zou ik me dan als kind wel hebben afgevraagd hoe die witte pieten dan binnenkwamen. Want als je door de schoorsteen komt, moet er toch roet op je gezicht zitten? Daarom is het ook zo logisch dat ze zwart zijn.”