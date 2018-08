Vicevoorzitter FNV: 'Mensen moeten tijdig kunnen stoppen met werken'

Daarnaast praat hij, sporadisch, met minister Wouter Koolmees (D66) van sociale zaken over de AOW-leeftijd.

Hoeveel haast is er?

“Er dreigen nieuwe kortingen. Een groot deel van de pensioenen is de afgelopen tien jaar niet geïndexeerd. In een nieuw stelsel moet dat veranderen. Daarnaast moeten mensen weer zicht hebben op tijdig stoppen met werken. Tot twee keer toe hebben opeenvolgende kabinetten de AOW-leeftijd verhoogd, terwijl onze achterban bezig is met de vraag: hoe lang moet ik nog? Werkgevers en werknemers gaan over een nieuw pensioenstelsel, want het is ons geld. Maar zonder een aanpassing van de AOW-leeftijd, waar het kabinet over beslist, gaan wij geen akkoord sluiten. Ik verwacht dus van minister Koolmees dat hij ook een stap zet.”