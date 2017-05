Verzetskinderen: 'Wij konden nooit iets presteren want mijn ouders hadden het altijd beter gedaan.'

Niet alleen kinderen van Joodse oorlogsslachtoffers en NSB'ers, ook kinderen van verzetsstrijders zijn blijven worstelen met trauma's van de Tweede Wereldoorlog. Journalist en fotograaf Gino Kleisen zocht ze op voor zijn afstudeerproject aan de school voor journalistiek in Utrecht. Zijn opa zat in het verzet, was destijds een van de verspreiders van Trouw en wist te ontsnappen uit Kamp Vught. Na de oorlog was hij betrokken bij de Nederlandse tak van Europese inlichtingendiensten die zich onder de naam Operatie Gladio voorbereidden op een communistische invasie. Voor zijn zoon, Gino's vader, ging de oorlog zo thuis door. Die ervaring zag Gino Kleisen terug toen hij sprak met verzetskind Cor Oud. De geïnterviewden zijn lid van de Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945, die 230 leden telt.

Cor Oud (68) "Mijn vader was scherpschutter, maar heeft er naar eigen zeggen nooit eentje doodgeschoten. Een scherpschutter die altijd mist, dat kan niet. Het hele verhaal werd achtergehouden. Hij kwam ongedeerd terug. De oorlog was afgelopen, maar thuis niet. De opvoeding van mij en mijn broer: de enige goede Duitser is een dooie. En na de Duitsers werden het in de Koude Oorlog de Russen. Toen bij de opstand in Hongarije in 1956 de Hongaarse radio uitviel, ging mijn vader naar boven om de wapens weer schietklaar te maken. Het was altijd oorlog bij ons thuis. Iemand anders zou een fiets krijgen, ik kreeg op 12-jarige leeftijd een luchtbuks. En we konden als kind nooit iets presteren, want mijn ouders hadden het altijd beter gedaan." Tekst loopt door onder foto. De vader van Cor Oud, 'de scherpschutter die altijd miste'. © RV "Tien jaar geleden haalde ik iemand uit een brandende auto. De vlammen waren wel zes meter hoog en de brandstoftank lekte. Er stonden twintig mensen omheen, niemand deed iets. Weet je hoe ik mezelf richting die vlammen kreeg? Ik moest me voorstellen dat ik in een wachttoren over Auschwitz Birkenau uitkeek om mijn lichaam in beweging te krijgen. Ik dacht: ze stonden erbij, keken ernaar en staken geen hand uit, de klootzakken. Ben jij ook zo'n klootzak?' Ik kreeg een zilveren medaille van het Heldenfonds. Mijn vader was al dood, maar toch wilde ik het aan mijn ouders toeschrijven. En toen werd mijn buurman kwaad. Nee Cor, dat heb jíj gedaan en niet je vader en je moeder."

Hans van Ekelenburgh (73) Hans van Ekelenburgh FOTO Gino Kleisen. © RV "Mijn vader werd opgepakt toen ik anderhalf jaar was en naar Neuengamme gebracht, een groot concentratiekamp in de buurt van Hamburg", vertelt Van Ekelenburgh. "Op de lagere school voelde ik me opzijgezet als klasgenootjes het over hun vaders hadden, want ik kon niet meepraten. Ik heb eigenlijk niets over hem geweten totdat mijn moeder overleed. Toen ging er bij ons thuis een kastdeur open, waar ik tot haar dood nooit in mocht kijken. Daar kwam een vracht aan informatie over mijn vader uit. Dat, en het moment toen ik na mijn trouwen ineens een schoonvader kreeg, zetten mij aan het denken: wie was mijn vader, wat was dat voor man, wat heeft hij in het verzet gedaan? Tekst loopt door onder foto. De vader van Hans van Ekelenburgh. 'Als het over vaders ging kon ik niet meepraten.' © RV "Maar je laat het op de achtergrond. In de jaren zestig was het - ondanks de naderende culturele revoluties - nog niet zo gebruikelijk om je te uiten. Rond mijn veertigste kwamen het verdriet en de boosheid. "Ik kan het nu goed relativeren, maar er zijn nog momenten dat ik er last van heb. Daarom is onze vereniging zo belangrijk. We hebben maar één woord nodig, één blik en iedereen weet waar het over gaat. Een vader die niet terugkomt, een vader die terugkomt uit een kamp en zijn kinderen alle hoeken van de kamer laat zien, ouders die in een hoek zaten en niets vertelden: in zekere zin hebben we allemaal hetzelfde verhaal."

Irene Hermsen (74) Irene Hermsen. FOTO Gino Kleisen. © RV "Mijn vader en moeder waren samen een verzetsduo. Zij bracht de kinderen naar het schip en samen voeren ze naar Dordrecht en Rotterdam, waar de kinderen door andere verzetsgroepen werden verspreid naar onderduikadressen. Maar in 1942 kwam hij niet meer terug. Ik ging lang elke dag aan de hand van mijn zus mee naar het station. Tot een man op een dag zei: 'Je vader komt niet meer'." "Als ik na de oorlog naar mijn vader vroeg, begon mijn moeder te huilen. Dan houd je op met vragen. Ik huilde bij mijn zus, niet bij mijn moeder. Ze heeft eigenlijk nooit meer over mijn vader gesproken. Tekst loopt door onder foto. Hermsens vader. © RV "Toen ik ongeveer 50 jaar was, bezocht ik in Berlijn samen met mijn zus voor het eerst het graf van mijn vader. Een man wees naar een verwaarloosd stukje gras: 'Hier moet ie ongeveer liggen'. Terug in Nederland trok ik me een maand lang terug in een caravan. Alles kwam naar boven. Het was alleen maar woede. "Er wordt tegenwoordig goed voor je gezorgd, maar in die tijd niet... Je moest Nederland opbouwen. De maatschappelijk werkers van de Stichting 1940-1945 kwamen voor je ouders en niet voor jou. Maar er wordt nu wel verwacht dat wij het stokje van de eerste generatie doorgeven. Ze slaan een generatie over. Wat moeten wij dan?"

Annie Stinis-van Dam (77) Annie Stinis-van Dam FOTO Gino Kleisen. © RV "Achter mijn bed was een schuine wand, met daarachter een opbergruimte. Als de Duitsers langskwamen, op zoek naar mijn vader, hield ik me als klein meisje slapend. Ik heb altijd in angst geleefd tijdens de oorlog. Een week voor de bevrijding van Leeuwarden werd hij toch opgehaald. Ik zag hoe de Duitsers hem hardhandig meenamen. Vier dagen voor de bevrijding werd hij gefusilleerd. "Mijn moeder heeft tot op haar sterfbed niet over mijn vader gesproken, bang om mij te belasten. Ze zorgde goed voor me. Je hebt je vriendinnen, ik kreeg een goede baan en later kinderen. Maar rond mijn vijftigste was ik er opeens veel mee bezig. Ik voelde me depressief, alsof ik er niet bij was. Bij een gespreksgroep met andere kinderen van verzetsdeelnemers begon een meneer, die er best stoer uitzag, te huilen, nog voordat hij aan zijn verhaal begon. Toen dacht ik: als hij er last van heeft, ben ik ook niet zo apart. "Mijn dochter woont nu met haar kinderen tegen een bosrand aan. Ik zou nooit op zo'n afgelegen huis kunnen passen, het brengt de angst van toen in me boven. Maar verder heb ik het verdriet achter me proberen te laten, ook voor de kinderen, zodat ze er geen last van zouden hebben." De vader van Annie Stinis-van Dam. © RV Lees meer verhalen in ons Dossier 4 & 5 mei.

