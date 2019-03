Verzekeraars doen niet genoeg aan wachtlijst ggz

Zorgverzekeraars komen hun afspraken niet na om de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg snel terug te dringen. Een aantal van de verzekeraars maakt zelfs helemaal geen concrete afspraken met instellingen over het terugdringen van de wachttijden voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis of autisme, waarvoor de wachttijden het langst zijn.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit dat vandaag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Zorgverzekeraars kregen een brief op de mat met punten die zij als de wiedeweerga moeten verbeteren. Als zij dat voor de zomer niet doen, gaat de Zorgautoriteit de namen van de falende zorgverzekeraars bekend maken en waarschuwingen uitdelen.

Wel praten, geen resultaten

De wachtlijsten zorgen soms voor gevaarlijke situaties: bijvoorbeeld als mensen met zelfmoordneigingen of angsten pas na maanden terecht kunnen bij een hulpverlener, tot wanhoop van de patiënten en hun naasten. Volgens eerder onderzoek van de NOS staan er nu bijna 90.000 mensen op een wachtlijst.

Wat opvalt in het onderzoek, is dat de helft van de tien verzekeraars die door de NZa onderzocht werden, niet goed bijhoudt hoe de wachttijden zich ontwikkelen. Daardoor is het moeilijk om er iets aan te doen, of ‘erop te sturen’, zoals het in zorgjargon heet. Verzekeraars en instellingen praten vaak met elkaar over de wachttijden, maar dat leidt niet tot genoeg concrete resultaten, aldus de autoriteit.

Koen Venekamp, woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland, werpt tegen dat instellingen ook niet altijd even makkelijk waren in het aanleveren van hun wachttijdgegevens. “Daar hebben we veel aan moeten doen.” Niet alle zorgverzekeraars doen het slecht, blijkt uit het onderzoek. Sommigen kopen wel degelijk meer zorg in. Hoeveel dat precies nalaten, wil de Zorgautoriteit niet zeggen.