Verzamelen privégegevens in Windows 10 is in strijd met de wet

Volgens de privacywaakhond informeert Microsoft gebruikers niet duidelijk over welke gegevens zij voor welke doelen gebruikt. Zo vertelt het bedrijf de gebruikers van deze besturingsprogramma’s niet dat het bij de standaardinstellingen voortdurend gegevens verzamelt over het gebruik van apps, aangesloten hardware zoals printers, het surfgedrag via de browser Edge, en (delen van) de inhoud van met de elektronische pen geschreven documenten. Ook worden mensen niet in staat gesteld rechtsgeldige toestemming te geven voor de verwerking van hun gegevens, stelt de AP.

“Het blijkt dat Microsofts besturingssysteem ongeveer iedere stap die je op je computer zet, volgt. Dat levert een indringend beeld van jou op”, stelt Wilbert Tomesen, vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens op de website. “Wat betekent dat? Weten mensen dat, willen ze dat? Microsoft moet mensen een eerlijke kans geven hier zelf over te beslissen”.

Telemetrie In Nederland zijn er meer dan 4 miljoen actieve apparaten met Windows 10 Home en Pro. In de software heeft Microsoft een zogeheten telemetriemodule ingebouwd. De module maakt volgens de privacywaakhond als het ware non-stop foto's van het computergedrag van Windowsgebruikers en stuurt deze regelmatig door naar de servers van Microsoft. Gebruikers merken daar niets van. Ook kunnen zij niet zien wat de inhoud van die berichten is, waardoor zij een gebrek aan controle hebben over hun gegevens. Bij installatie van Windows staat het niveau van telemetrie op 'volledig' en wordt de gebruiker gevraagd de aangeboden instellingen te accepteren. Daarnaast staat standaard 'aan' dat Microsoft de telemetriegegevens mag gebruiken voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties en aanbevelingen in Windows, Edge en apps. Ook verwerkt Microsoft (delen van) de inhoud van met de elektronische pen geschreven documenten. Gebruikers die willen dat Microsoft bepaalde informatie niet te zien krijgt, kúnnen dat wel uitzetten, maar het bedrijf informeert hen daar alleen op hoofdlijnen over. Om die reden kan de gebruiker niet een goed geïnformeerde keuze maken, vindt de AP. Volgens de Autoriteit Per­soons­ge­ge­vens heeft Microsoft laten weten te zullen stoppen met deze manier van werken