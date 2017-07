Vervroegd pensioen voor zware beroepen hoeft niet duur te zijn

Eerder met pensioen omdat het werk te zwaar is? Het is mogelijk, zegt het Economisch Instituut van de Bouw (EIB) op basis van een woensdag verschenen onderzoek. Zo’n regeling hoeft geen klauwen met geld te kosten, stellen de onderzoekers. Stukadoors, schoonmakers en ambulancemedewerkers die vijf jaar eerder stoppen met werken, kosten het Rijk 200 miljoen euro extra. “In relatie tot de 36 miljard euro die het Rijk jaarlijks uitgeeft aan AOW-uitkeringen is het een bescheiden bedrag”, aldus EIB-directeur Taco van Hoek.

Alleen taxi­chauf­feurs, die het volgens EIB ook zwaar hebben, werden in eerdere discussies niet nadrukkelijk genoemd

Waar werkgeversorganisaties, vakbonden en politici de afgelopen jaren maar moeilijk in slaagden, lijkt het EIB nu wel te zijn gelukt: het definiëren van een zwaar beroep. Daarvoor bekijkt het instituut de arbeidsongeschiktheidskans, met andere woorden: de kans die een werknemer heeft om vanwege zijn beroep arbeidsongeschikt te raken. Is die twee keer zo groot als bij de gemiddelde werknemer, dan is er volgens het EIB sprake van een zwaar beroep.

Een objectieve maatstaf, noemt Van Hoek het. “Op deze manier ben je af van de vraag of een beroep alleen zwaar is als het veel fysieke inspanning vereist.” Toch staan de zeven sectoren die het EIB als zwaar heeft bestempeld bekend om de fysieke arbeid. De afbouw- en natuursteenbranche bijvoorbeeld. Daar vallen onder meer tegelwerkers, betonstaalvlechters, stukadoors en metselaars onder. Dan zijn er nog de schilders, dakdekkers, schoonmakers, vissers en ambulancemedewerkers die zich van het EIB tot de Nederlanders met een zwaar beroep mogen rekenen. Alleen taxichauffeurs, die het volgens EIB ook zwaar hebben, werden in eerdere discussies niet nadrukkelijk genoemd.

Uitschieters Zou het nieuwe kabinet een zwa­re-be­roe­pen­re­ge­ling invoeren, dan dalen de kosten voor ar­beids­on­ge­schikt­heids­ver­ze­ke­rin­gen Maar, zegt Van Hoek, met deze ondergrens komen de grote uitschieters boven water. Zo heeft een dakdekker veertien procent kans op uitval vanwege zijn werk. Bij een gevelisoleerder ligt dat percentage op twaalf procent en bij betonstaalvlechters op tien procent. Schrikbarende cijfers, zegt Van Hoek, want het gemiddelde ligt op 0,5 procent. Dat zij nu al niet eerder kunnen stoppen met werken, noemt hij onrechtvaardig. De gemiddelde metselaar begint op zijn zeventiende met werken, en draagt door zijn vele arbeidsjaren langer sociale premies af dan zijn hoogopgeleide collega’s op kantoor die pas op hun 26e van start gingen. Daar komt ook nog eens bij dat hij drie jaar korter leeft en minder lang geniet van een AOW-uitkering. Zou het nieuwe kabinet een zware-beroepenregeling invoeren, dan dalen de kosten voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, berekenden de onderzoekers. Alleen in de afbouwbranche al met bijna 17 miljoen euro. Maar is een regeling van vijf jaar eerder stoppen met werken toereikend genoeg? Houdt de 60-jarige stukadoor die dagelijks zakken van 25 kilo aan betonspecie versjouwt het nog twee jaar vol? Alleen eerder stoppen is niet genoeg, antwoordt Van Hoek. Slijtage voorkomen door preventieve maatregelen is minstens zo belangrijk. En hoe zit het met de zzp’er in de bouw? Zo’n 100.000 in totaal, telt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maken die kans op vervroegd pensioen? Van Hoek: “Nee. We hebben alleen gekeken naar de werknemers. Mocht er iets voor de zzp’ers georganiseerd worden, dan gaan de kosten omhoog. Hoeveel is moeilijk te zeggen. Maar ik denk dat zzp’ers meer gebaat zijn bij een zekere verplichtstelling van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.”

