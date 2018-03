Vertrouwenspersonen willen juridische bescherming

Ook wil de LVV de aanstelling van zo'n vertrouwenspersoon verplicht maken. Zijn of haar rol is om slachtoffers te ondersteunen en begeleiden in het bekendmaken van hun verhaal. Ruim de helft van de bedrijven beschikt niet over zo'n functie binnen de organisatie.

Lees verder na de advertentie

Een enquête die de LVV samen met het KRO-programma 'De Monitor' hield onder haar leden, laat zien dat 10 procent van de interne vertrouwenspersonen zich door hun werkgever ernstig belemmerd voelt in hun rol. De vertrouwenspersonen gaan niet alleen over seksuele intimidatie, maar ook over pesten en discriminatie.

Veel ver­trou­wens­per­so­nen worden onder druk gezet door de werkgever. Dan kan het gaan om intimidatie, maar ook om dreiging met ontslag.