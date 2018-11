Vertrekkend COC-voorzitter Tanja Ineke legt uit waarom de homo-emancipatie nog niet voltooid is

Ze maakte mee dat de reclameposter van Suit Supply met twee zoenende mannen werd verscheurd, dat de Koning voor het eerst op bezoek kwam en dat lesbische ouders gemakkelijker hun kind kunnen erkennen. Voorzitter Tanja Ineke neemt dit weekend afscheid van het COC, de Nederlandse belangenvereniging voor lhbti' ers (lesbiennes, homo's, biseksuelen, trans- en intersekse personen), na de vrijwillige functie zes jaar te hebben vervuld. Een blik op homo-emancipatie aan de hand van nieuwsmomenten in haar termijn.

2013 Protest tegen de Russische anti-homowet “De demonstratie tegen de anti-homowet was de eerste die ik meemaakte als voorzitter. Het was zo’n massale demonstratie, met mensen uit de lhbti-gemeenschap en mensen die gewoon hun solidariteit wilden betuigen, dat was geweldig. De Russische president Poetin dineerde even verderop en omdat wij zo veel lawaai maakten moest het gezelschap naar een andere zaal. Die uiting van solidariteit vanuit Nederland is betekenisvol. Aan de andere kant liet het ook zien hoe zorgwekkend de situatie internationaal nog is voor lhbti'ers. Homoseksualiteit is nog steeds strafbaar in 71 landen. Toen ik begon waren dat er 78, maar toch. Dat zijn er nog steeds 71 te veel.”

2014 Wet lesbisch ouderschap “Dit is een van de meest gave dingen die we de afgelopen zes jaar hebben bereikt. Dit laat zien hoeveel verschil het COC kan maken in de levens van mensen. In 2014 werd het gemakkelijker voor lesbische moeders om hun kind te erkennen. Voor 2014 moest de moeder die de baby niet heeft gebaard haar kind adopteren. Dat is een procedure die lang kan duren, en een vader hoefde dat niet te doen. Nu kan het gewoon met een handtekening geregeld worden. Ik weet nog dat we bij de - toen nog - Amsterdamse burgemeester Van der Laan zaten en de eerste moeders hun handtekening zetten. Hiermee hebben we een stap gezet in de goede richting. We zijn er nog niet. De belofte om het juridisch mogelijk te maken meer dan twee ouders te hebben is bijvoorbeeld nog steeds niet ingelost. Maar het gaat de goede kant op.”

2016 De koning komt op bezoek “Wij kregen als eerste lhbti-organisatie ter wereld een koning op bezoek. Dat was echt wereldnieuws. Een ongelooflijke steun in de rug voor lhbti’ers in Nederland en wereldwijd. De impact van dat bezoek moet je niet onderschatten. Het heeft bijvoorbeeld de krant gehaald in Kameroen. Het heeft een enorme impact. Mensen voelen: de koning steunt ons. Een van onze medewerkers heeft een partner uit het buitenland en die zegt tegen zijn familie: de koning van Nederland staat achter mij, dus waarom jullie niet?”

2012-2018 Geweld tegen homo’s “Ik kan niet een incident noemen dat de meeste indruk heeft gemaakt. Het is de reeks die mij zorgen baart. Elk geweldincident heeft impact. Op mij en op de gemeenschap. Wat ik het ergst vind is dat zestig procent van de lhbti’ers hun gedrag aanpast om geen gevaar te lopen. Mensen durven geen zoen meer te geven als ze afscheid nemen van hun partner. Waar ik dan van schrik is een rechter die zegt dat scheldwoorden als 'kankerhomo’ en ‘flikker’ behoren tot het dagelijks taalgebruik, en dat er daarom geen sprake is van homogerelateerd geweld (in een recente zaak van dertien mensen die via datingapp Grindr met twee mannen afspraken. Een van de mannen werd geschopt en geslagen, de ander wist te ontkomen, red.) Dat is niet een kant die we op moeten gaan.”

2018 De Suit Supply poster “Hier zitten twee kanten aan. Ik vind het heel erg goed dat bedrijven de afgelopen jaren meer diversiteit zijn gaan laten zien. Daar is de poster van de twee zoenende mannen een mooi voorbeeld van maar ik denk bijvoorbeeld ook aan de NS-reclame met die twee flirtende vrouwen. Ik vind dat heel gaaf, elke keer als ik die reclame zie word ik blij. Maar aan de reacties die er op komen zie je dat de tolerantie voor lhbti'ers voor een groot deel schijn is. Mensen vinden het prima dat je lesbisch, homo, bi of transgender bent, maar willen het niet zien. Een op de drie Nederlander vindt zoenende mannen aanstootgevend. Ik snap daar helemaal niets van. Hoe kan dat? Bedrijven verhouden zich vaker dan vroeger tot de lhbti-gemeenschap, wat dat betreft zijn we op de goede weg. Maar we zijn er nog niet.”

