Verstekelingen kunnen veerboot niet meer af

Vermoed wordt dat de mannen aan boord zijn gekomen door zich in vrachtwagens te verstoppen. Volgens de Oekraïense kustwacht hadden de verstekelingen op het schip de 'Kaunas' eigenlijk Roemenië als eindbestemming voor ogen maar zijn ze op de verkeerde veerboot beland.

Oekraïne zegt ze niet te kunnen toelaten omdat ze geen papieren hebben. En wijst vervolgens Turkije aan als verantwoordelijke. Dat land zou ze terug moeten nemen omdat ze daar vandaan zijn vertrokken. Maar Ankara geeft niet thuis. En omdat onduidelijk is wat voor nationaliteit de mannen hebben, kunnen ze ook niet naar hun land van herkomst worden gestuurd. "We hebben moeite om hen te identificeren", schrijft Jonas Nazarovas, een van de managers van de Deense rederij DFDS in de nieuwsbrief van het bedrijf. "Het gaat om heel jonge mannen die zeggen uit Palestina en Algerije te komen, maar we hebben uitgevonden dat de meesten uit Marokko afkomstig zijn."

Volgens DFDS zit er daarom niets anders op dan de mannen in vier hutten op te sluiten en bewakers in te huren.

Telefoneren met de verschillende autoriteiten leverde vooralsnog niets op. Nazarovas schrijft sympathie te hebben voor de strijd van deze verstekelingen voor een beter leven, maar benadrukt dat de situatie onhoudbaar is geworden. "Het is heel onplezierig voor onze bemanning omdat ze zich soms wat agressief gedragen." Ook zouden de migranten hebben gedreigd over boord te willen springen. Het is ongehoord, aldus een woordvoerder, dat een transportbedrijf dit moet zien op te lossen. Het Deense ministerie van buitenlandse zaken begon gisteren onderhandelingen met de betrokken landen. De bemanning probeert er het beste van te maken. "Het enige wat we kunnen doen is ze voedsel en medische hulp geven en proberen hun verblijf zo comfortabel mogelijk te maken."

