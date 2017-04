Verslaafd aan je smartphone

Na een zes uur durende vlucht raakten de wielen van het vliegtuig de landingsbaan van Los Angeles. De man in de stoel naast hem tikte Adam Alter op de schouder. Hij sprak zijn verwondering uit: nog nooit had hij iemand dezelfde handeling zo vaak achter elkaar zien uitvoeren.

Alter (36), hoofddocent aan de Stern Business School van de New York University, had de gehele reis naar zijn schermpje getuurd om 2048 te spelen, een schuifpuzzel-app op zijn smartphone. “Plotseling realiseerde ik me dat mijn gedrag tijdens die vlucht geen uitzondering was”, zegt hij over de observatie van zijn medereiziger, die inmiddels zo’n vier jaar geleden werd verwoord.

De sociaal psycholoog spendeerde uren en uren op zijn mobiel, iedere dag weer. Hij liet de tijd door zijn rap over het scherm bewegende duimen glippen, terwijl hij e-mails beantwoordde, spelletjes won, en het leven van anderen op sociale media bestudeerde.

“Gestimuleerd door mijn academische achtergrond, rezen er twee vragen in mijn hoofd. Eén: lag het aan mij? Was ik zo verslavingsgevoelig voor technologie? En twee: zouden het alleen de sociale apps en spellen zijn, die mensen almaar naar hun telefoon deden grijpen? Ik raakte geïntrigeerd door mijn eigen obsessie.”

Techgiganten kijken wel uit

Alter dook studies in en wendde zich tot experts, in dit geval de mensen achter de technologie. Tot zijn grote verbazing ontdekte hij dat de breinen achter de smartphones, tablets en apps in het openbaar weliswaar dwepen met hun nieuwste ontwikkelingen, maar hun eigen kinderen en zichzelf zo ver mogelijk weghouden van mobiele apparaten.

Zo bekende Apple-icoon Steve Jobs, die tijdens de lancering van de iPad begin 2010 niet kon stoppen met het opnoemen van redenen waarom iedereen zijn uitvinding moest aanschaffen, later aan een journalist van The New York Times dat hij zijn kroost verboden had een iPad te gebruiken.

Jobs bleek niet de enige. “Het leek wel alsof techgiganten de hoofdregel van drugdealers hanteerden: don’t get high on your own supply, word nooit high van je eigen handel. Ik besefte dat ik op iets vreemds was gestuit, dat ik beet had. Ik besloot het onderwerp nader te bestuderen.”

Het is niet zo vreemd dat de meeste mensen hun smartphones maar moeilijk kunnen weerstaan, schrijft Alter in ‘Superverslavend’, het boek waarin hij zijn bevindingen heeft neergepend. Facebook, online-spelletjes en datingapps: uit zijn verzamelwerk van bestaand wetenschappelijk onderzoek blijkt dat internetproducten zijn ontworpen om gebruikers verslaafd te maken.

Als we niet oppassen gaat het de verkeerde kant op, en gaat de technologie het leven domineren Adam Alter, sociaal psycholoog

In de technologie zitten snufjes die de mens steeds doen terugkomen, zoals de blauwe vinkjes van WhatsApp, die aangeven dat de ontvanger de berichten heeft gelezen. Dit controlemechanisme zorgt ervoor dat de ander sneller reageert. En wat te denken van de ‘retweet’-knop van Twitter, die berichtentikkers steeds doen checken hoe veel mensen hun boodschap hebben overgenomen?

Door toedoen van dit soort psychologische trucjes, stelt Alter, lijdt meer dan 40 procent van de Amerikanen aan een of meerdere digitale verslavingen. Met name de introductie van Facebook in 2004, de komst van de iPhone in 2007 en de doorbraak van de iPad in 2010, hebben de levens van velen drastisch doen veranderen. Waar volwassenen in 2008 gemiddeld 18 minuten per dag aan hun telefoon besteedden bijvoorbeeld, was dat in 2015 bijna 3 uur.

“Met mijn boek wil ik niet de volgende persoon zijn die op een zeepkist gaat staan, met zijn vinger naar de tech-industrie wijst en zegt dat het allemaal slecht voor ons is”, haast hij zich te zeggen tijdens een gesprek in een Amsterdams hotel. “De smartphone en tablet hebben ons een heleboel positieve dingen gebracht. Maar als we niet oppassen gaat het de verkeerde kant op, en gaat de technologie het leven domineren. Ik wil mensen wakker schudden.”

