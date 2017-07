Verschil in inkomen en welvaart moet er zijn

De onderzoekers lieten hun proefpersonen 'inkomensplaatjes' zien van fictieve personen en stelden hen voor de keuze om al dan niet geld te verplaatsen van rijk naar arm. Bijvoorbeeld: Harry heeft 4 euro, Gerrit 1. Zou je het goed vinden als 1 euro van Harry wordt overgemaakt naar Gerrit? Ja, zegt dan driekwart van de proefpersonen. Maar 2 euro overmaken van Harry naar Gerrit vindt minder dan de helft een goed idee. Het cruciale verschil is dat een transfer van 2 euro de verhouding omkeert: nu is Gerrit de rijkere, en heeft Harry minder dan hij. Dat stuit een meerderheid tegen de borst.

Het is een wat simpele samenvatting van uitgebreide experimenten die de economen in het veld hebben gedaan in China, en online met populaties proefpersonen in India en de Verenigde Staten. En in al die landen en culturen was het resultaat steeds hetzelfde: nivelleren van welvaart vindt driekwart prima, maar een omkering van de verhouding wijst meer dan de helft af.

Enige afwijking, in extremis, werd aangetroffen bij Tibetaanse nomaden, hoog in de Himalaya. Een gelijke verdeling van welvaart vindt niet 75 maar bijna 100 procent daar een goed idee. Gelijkheid wordt er sterker gevoeld dan in de andere populaties. Maar ook de weerstand tegen een omkering van de verhoudingen is er sterker: daar voelen heel weinig Tibetanen voor.

Hiërarchie in de groep is een belangrijke factor geweest in de evolutie van de mens

Dat zou kunnen komen doordat deze nomaden in een hechte gemeenschap leven, ver van een markteconomie. Delen is er belangrijk, maar het respecteren van hiërarchie in de verhoudingen ook. Voor mensen die in een markteconomie leven zouden verschillen in welvaart minder problematisch zijn, en misschien wel verdiend, en sociale hiërarchie iets minder belangrijk.

In alle gevallen, concluderen de onderzoekers in vakblad Nature Human Behaviour, is de weerstand tegen het omverwerpen van de sociale verhoudingen een factor om rekening mee te houden. Daarvoor is meer onderzoek nodig, schrijft het vakblad in een commentaar. Want deze eenvoudige experimenten hebben wel die menselijke neiging aan het licht gebracht, maar daarmee is nog niet duidelijk hoe die zich heeft ontwikkeld tot sociale norm.

Revolutie In zich ontwikkelende economieën is er herverdeling van enige welvaart, meestal door toedoen van de overheid. En mensen kunnen er wat treden op de sociale ladder door klimmen. Maar een fundamentele wijziging van de hiërarchie in een samenleving is toch een uitzondering; er is doorgaans een revolutie voor nodig. Angst voor onrust en geweld en onrust in de samenleving kan mensen ervan weerhouden de welvaartsverhoudingen te willen omkeren. Hiërarchie in de groep is een belangrijke factor geweest in de evolutie van de mens, speculeren de onderzoekers. Dat zou ook terug te vinden zijn in de ontwikkeling van kinderen. Vierjarigen hebben gevoel voor eerlijk delen. Maar drie jaar later voelt het kind al een 'volwassen' respect voor hiërarchie in de groep.

