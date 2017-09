Verplicht vrijwilligerswerk in de 'bijstandshoofdstad'

Of hij zich gepest of onder druk gezet voelt door de gemeente Rotterdam? Arnand Nooitmeer (50) schudt gedecideerd het hoofd. "Ik doe dit werk voor mijzelf. Dit is beter dan de hele dag thuis zitten en niks doen." Sinds vier jaar werkt hij nu als huismeester in zorgcentrum Rubroek in Crooswijk. Maar loon ontvangt hij niet. Hij is vrijwilliger.

Verplichte tegenprestatie Nooitmeer is een van de bijna 12.000 werklozen in Rotterdam (38.705 bijstandsgerechtigden) die maximaal twintig uur in de week verplicht een tegenprestatie leveren voor hun uitkering. Zes jaar geleden besloot de 'bijstandshoofdstad' van Nederland die omstreden maatregel in te voeren, bedoeld voor de ruim 20.000 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Veel gemeenten volgden het voorbeeld, gedwongen door de Participatiewet, maar hikken - zoals Amsterdam - aan tegen het verplichtende karakter. Wethouder Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) van werkgelegenheid en economie begrijpt die koudwatervrees niet. Rotterdam bewijst volgens hem dat de 'maatschappelijke inspanningsverplichting' werkt. "Uit alle onderzoeken blijkt dat de deelnemers zowel fysiek als mentaal beter in hun vel zitten, zodra ze weer meedoen in de maatschappij. Ze hebben alleen een duwtje nodig." De cijfers geven Struijvenberg gelijk. Uit de Monitor Werkgelegenheid bleek begin dit jaar dat Rotterdam het beter doet dan de andere drie grote steden. Je moet als lokale overheid wel het lef hebben om ze uit hun sociale isolement te halen

Van tegenprestatie naar vaste baan Bijna honderd mensen wisten dit jaar via een tegenprestatie een vaste baan te vinden, zegt Struijvenberg met gepaste trots. In 2016 bedroeg dat aantal bijna tweehonderd. "Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Je moet als lokale overheid wel het lef hebben om ze uit hun sociale isolement te halen." Dan snijdt het mes aan twee kanten, benadrukt de wethouder die de 'harde lijn' van zijn voorganger, PvdA'er Marco Florijn, heeft doorgetrokken. "Want een verplichte tegenprestatie leidt ook tot een sociaal sterkere stad." Toch oogst de Rotterdamse aanpak ook kritiek. Van oppositiepartij SP heeft Struijvenberg de afgelopen jaren meer dan eens het verwijt gekregen dat hij 'dwangarbeid' propageert. Want wie weigert, riskeert een forse korting (tot dertig procent) op zijn of haar uitkering. Die term verwerpt de Leefbaar-bestuurder hartgrondig. Dat is een historisch zeer beladen woord, dat in dit verband echt nergens op slaat."

Arbeidsverdringing Een ander punt van kritiek is het risico op arbeidsverdringing: werklozen pikken de banen in van werkzoekenden. Struijvenberg bestrijdt dat. De tegenprestatie gaat om niet-betaalde arbeid, oftewel vrijwilligerswerk, dus van verdringing kan volgens hem nooit sprake zijn. Rotterdam heeft een adviescommissie in het leven geroepen die daarop toeziet. "Als daar wordt geconstateerd dat er sprake is van een echte baan, dan zetten wij daar ook geen vrijwilliger op", zegt Struijvenberg. Het gaat om niet-betaalde arbeid, dus van verdringing kan nooit sprake zijn Maar de scheidslijn is dun, zo blijkt vandaag in zorgcentrum Rubroek, waar in totaal 152 ouderen wonen. Vrijwilligerscoördinator Sietske Stolk steekt de loftrompet over manusje-van-alles Nooitmeer. "Hij is onze onbetwiste parel." De Surinaamse Rotterdammer, ooit als kabellegger ontslagen bij UPC, verstaat zijn vak, benadrukt Stolk. "Hij is sociaal heel vaardig en is daarnaast reuze handig." Maar waarom krijgt hij dan geen vaste baan aangeboden door moederbedrijf Middin? Stolk, bedachtzaam: "Omdat we op dit moment geen vacature hebben waarvoor hij in aanmerking komt." Rubroek draait voor een groot deel op vrijwilligers. Stolk heeft er maar liefst 125 tot haar beschikking, variërend van gastvrouw tot beveiliger. "Zonder vrijwilligers kan onze wekelijkse bingo niet doorgaan."

Begeleiding Gratis zijn al die arbeidskrachten niet, zegt Stolk. "Wij steken veel tijd en energie in de begeleiding. Bovendien zorgen wij ervoor dat ze verzekerd zijn." Arnand Nooitmeer is allang blij dat hij zijn dagen niet achter de geraniums hoeft te slijten. "Ik word hier gewaardeerd en kan mezelf nuttig maken."

