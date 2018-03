Verpleeghuizen en thuiszorg hebben het nakijken door keuzes van studenten

Veruit de meeste studenten verpleegkunde willen later een baan in het ziekenhuis, laat onderzoek zien dat deze week verscheen. Die voorkeur hebben ze al langer, maar het is nu een extra probleem voor de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en wijkverpleging. Zij zitten te springen om personeel.

Bestuurder FNV Zorg en Welzijn Elise Merlijn was ‘best geschokt’ toen ze de resultaten zag van het onderzoek van de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (Staz). Daarin staat dat twee op de drie mbo-studenten verpleegkunde kiezen voor een baan in een algemeen ziekenhuis. Bij de hbo-opleiding zelfs drie op de vier.

Wijkverpleging is saai werk, steunkousen aantrekken en zo, wordt vaak gezegd

Merlijn, naast FNV-bestuurder ook vicevoorzitter van de Staz, is blij voor de ziekenhuizen, maar voorziet problemen omdat slechts weinig studenten kiezen voor wijkverpleging, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg of ggz. “Terwijl daar veel vacatures openstaan die moeilijk zijn te vervullen.” Neem de verpleeghuizen. Hun is miljarden aan steun toegezegd, maar dat geld moet wel naar personeel gaan, dat dus nauwelijks te vinden is.

Nieuwe inzichten Ook de thuiszorg en verpleeghuizen hebben volgens Merlijn grote behoefte aan de instroom van jonge mensen omdat die vanuit de opleiding nieuwe inzichten meenemen. Probleem van met name de wijkverpleging is het negatieve imago bij jongeren. Docent verpleegkunde aan de Hogeschool van Amsterdam Margriet van Iersel is bezig met een promotieonderzoek naar het beeld dat studenten van de wijkverpleegkunde hebben. Bij de start van haar onderzoek in 2014 peilde zij de mening van 1060 verpleegkundestudenten van zes Nederlandse hogescholen. Wijkverpleging is saai werk, steunkousen aantrekken en zo, hoorde zij vaak. Dat klopt niet, stelt Van Iersel. Laat studenten leren, laat ze zien hoe mooi het werk is. Dat is de beste reclame. Margriet van Iersel, docent verpleegkunde In het onderzoek van de Staz zeggen studenten dat zij voor ziekenhuizen kiezen vanwege de uitdagingen en specialisatiemogelijkheden. Dat ziet ook Van Iersel in haar onderzoek. “In het ziekenhuis denken studenten alles te vinden wat ze belangrijk vinden. Snel wisselende zorgsituaties, complexiteit, dat spreekt aan.”