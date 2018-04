Verpleeghuis De Leeuwenhoek is juist om zijn problemen uitgekozen voor een tv-serie, zo stellen de makers

Telefonisch wilden de makers van het tv-programma 'In De Leeuwenhoek' Trouw niet te woord staan. In plaats daarvan publiceerden omroep Human, presentatoren Hugo Borst en Adelheid Roosen en de producent van de serie gistermiddag een gezamenlijke reactie op de in deze krant beschreven misstanden in het Rotterdamse verpleeghuis dat in de serie belicht wordt.

Dat De Leeuwenhoek tot voor kort op de zwarte lijst van de Inspectie Gezondheidszorg stond, was juist de reden om voor dit huis te kiezen, zo stellen de makers op de website van Human. Door ruim een maand door te brengen op de gesloten afdeling voor dementerende ouderen, wilden Roosen en Borst kijkers niet alleen meenemen in de wereld van dementie. Ook moet de vierdelige serie de problemen in De Leeuwenhoek laten zien.

"Het in Trouw beschreven incident verbaast me niet", is opgetekend uit de mond van Borst, die met Roosen aan 'In De Leeuwenhoek' begon omdat zij beiden voormalige mantelzorgers van een moeder met alzheimer zijn. "Ook in De Leeuwenhoek is sprake van overbelast zorgpersoneel en onderbezetting. "(...) We wilden zien wat een gebrek aan verzorgenden betekent voor het welzijn van de bewoners met dementie."

Maatschappelijke discussie 'Iedereen in De Leeuwenhoek (mantelzorgers, bestuur en personeel zelf ook) vindt dat het beter kan en moet', leest het statement. 'We hoorden niet anders daar en dat komt vanzelfsprekend terug in de serie.' De makers schrijven een maatschappelijke discussie op te willen poken, over hoe de zorg voor mensen met dementie beter en menselijker kan worden. Vanavond wordt de eerste aflevering van 'In De Leeuwenhoek' uitgezonden, om 20.25 op NPO 2. Voor de vier delen verzamelden Roosen en Borst tijdens hun verblijf zestig uur aan filmmateriaal. Het duo mocht naar eigen zeggen alles vastleggen. In de eerste fragmenten van de serie, te zien in de trailer en afgelopen dinsdag tijdens de talkshow 'Pauw', gaat Roosen in bad met een van ouderen, knuffelen de presentatoren met een andere bewoner en kaarten ze de eenzaamheid en verveling in het verpleeghuis aan.

