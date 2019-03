Veroorzaakte Siem B. het dodelijk auto-ongeluk in Anna Paulowna? De rechter weet het zeker

De rechtbank in Alkmaar is ervan overtuigd dat Siem B. de bestuurder was van de auto die in september vorig jaar met grote snelheid door het dorp reed. Hij verloor de macht over het stuur en reed tegen een boom, waardoor drie inzittende jongens van 15 en 16 jaar oud ter plekke overleden. Achteraf bleek dat hij had gedronken en geblowd.

Lees verder na de advertentie

Anders dan de officier van justitie, die een celstraf van vijf jaar had geëist, zien de rechters geen overtuigend bewijs voor roekeloos rijgedrag van Siem B. Daarvoor moet echt bewezen worden dat de 20-jarige bijvoorbeeld op een straatrace uit was. Hij passeerde wel een andere auto, maar of hij inderdaad doelbewust daarmee groot risico nam is niet aangetoond.

Geheugenverlies Toch vinden de rechters een flinke gevangenisstraf op zijn plaats omdat B. schuld heeft aan het overlijden van de drie tieners. B. en zijn advocaat hadden aangevoerd dat hij zich door een shock niets meer kon herinneren van wat er was gebeurd, en dat niet valt uit te sluiten dat iemand anders de auto bestuurde. De officier van justitie en ook de aanwezige ouders van de overleden jongens hadden B. gehekeld voor deze verklaringen, omdat hij niet zijn verantwoordelijkheid zou nemen voor het drama. In de uitspraak is het geheugenverlies niet cruciaal omdat de rechtbank vaststelt dat B. duidelijk degene was die reed. Omdat hijzelf ook nog jong was, blijft de celstraf beperkt tot vier jaar. De maximumstraf is een half jaar langer. B moest gisteren wel direct de cel in en mag als hij vrijkomt vijf jaar lang geen auto besturen. In afwachting van de uitspraak woonde hij niet meer bij zijn ouders, maar bij familie elders. Met zijn opleiding tot tuinder was hij al gestopt. Het ongeluk zorgde voor grote beroering in Anna Paulowna en de zaak werd gevolgd door een grote groep streekgenoten, onder wie veel jongeren. De ouders van de overleden jongens verklaarden tijdens het proces dat B. ‘drie gezinnen en een heel dorp kapot heeft gemaakt.’ Dinsdag kreeg een 39-jarige man uit Utrecht 3,5 jaar celstraf en een aansluitend rijverbod van vier jaar omdat hij drie jaar terug onder invloed van drank en drugs een ongeluk veroorzaakte waarbij twee medepassagiers, beiden twintigers, om het leven kwamen.

Lees ook: