Veroordeeld tot twinset-vrouw

Sindsdien weet ik dat ik in een high-trust-society woon; ik ben zo’n Nederlander die (te) veel vertrouwen heeft in overheidsinstanties en trouwens ook in andere Nederlanders. Dat schijnt samen te hangen met je opleidingsniveau, zeggen ze bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alleen raak ik ervan overtuigd dat zulk vertrouwen helemaal geen teken van intelligentie is. Tenminste niet in een tijd dat overheidsinstanties, andere Nederlanders, maar vooral volstrekt onbekenden denken te weten wie ik ben.

Je weet ook wel dat je beter niet op vliegtickets naar Damascus kunt googelen, zeker niet als je Mohammed heet

Je weet het natuurlijk wel, dat je tijdelijke internetzoekacties en je persoonlijke data achter je rug om worden samengesmeed tot een profiel dat Google weer te gelde kan maken. Je weet ook wel dat de overheid doet aan datamining en dat je beter niet op vliegtickets naar Damascus kunt googelen, zeker niet als je Mohammed heet.

Maar doordat niemand de privacyregels op internet doorploegt en íedereen blindelings akkoord gaat met cookies - alsof dat een keuze is - duurt het even tot je beseft dat niemand nog weet wie welke gegevens van je verzamelt en waar ze nog eens kunnen opduiken.

Depressie Als ik een sollicitatie had lopen, zou ik niet op ‘depressie’ googelen. Ik zou überhaupt niet meer op depressie googelen. Of op Damascus. Of op Poetin. Of op steunkousen. Het probleem is niet langer dat je vrienden, de bakker, je moeder of je ex allemaal een beeld van je hebben dat volgens jou zelf niet helemaal klopt - dat kun je tegenspreken. Het probleem is dat onzichtbare instanties dankzij alles wat je doet op internet een dubbelganger van je samenstellen die ze voor jouw persoon aanzien en dat je daar niet op kunt reageren. Tekst loopt door onder afbeelding. 'Was het toeval dat ik voortdurend uitkwam bij de site van Peter Hahn, een postorderbedrijf dat kleding aanbiedt voor de rijpere vrouw?' © Trouw Wat jouw zoekacties, postcode en geboortedatum voor jouzelf betekenen, doet er niet meer toe. Misschien shop je online voor je tante. Misschien woon je in de verkeerde buurt.

Wollen truien Neem dit onschuldige voorbeeld, dat toch uit het leven gegrepen is. Vorige week had ik zitten googelen naar wollen truien - voor dames dan. Was het toeval dat ik voortdurend uitkwam bij de site van Peter Hahn, een postorderbedrijf dat kleding aanbiedt voor de rijpere vrouw? Kwam het door mijn baan bij Trouw - een krant waarover onder marketeers vooroordelen bestaan? Had het te maken met mijn gevorderde smaak? Of was het puur mijn (in volslagen ander verband ingevulde) leeftijd, waardoor ik déze truitjes en geen andere te zien kreeg? Kwam het door mijn baan bij Trouw - een krant waarover onder marketeers vooroordelen bestaan? Ik had werkelijk geen idee. Het gevoel tot twinset-vrouw veroordeeld te worden zonder te weten door wie, werd sterker toen ik vorige week zaterdag in de krant een folder van Peter Hahn aantrof. Uitgerekend Peter Hahn! Achteraf bleek ik niet de enige die het ding in de bus kreeg. Maar de schrik zat er goed in. “Maar ik houd helemaal niet van twinsets en beige broeken!” “Niks mee te maken. Wij weten wie u bent - en al onze data bewijzen dat wij gelijk hebben.”

