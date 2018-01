Verloor Shakira haar stem door tovenarij?

Bezorgde fans kunnen beter niet naar de Mexicaan Antonio Vázquez Alba luisteren, want volgens hem zal Shakira nooit meer als vanouds kunnen zingen. En dat is precies de bedoeling, stelt hij, want iemand heeft de zangeres behekst.

Vázquez Alba kan het weten; hij staat bekend onder de bijnaam 'Brujo Mayor', de Oppertovenaar. Als de bekendste waarzegger en mysticus van Mexico-Stad haalt hij regelmatig de kolommen en zendtijd van 's lands grootste media met voorspellingen over een breed scala aan onderwerpen. Zo ook afgelopen donderdag, toen hij zijn traditionele nieuwjaarspersconferentie gaf. Daarin deed hij, als ieder jaar, een flinke serie voorspellingen, gebaseerd op het lezen van tarotkaarten.

Niet alleen Shakira moest eraan geloven. Volgens de brujo gaat de Amerikaanse president Donald Trump dit jaar jonge, ongedocumenteerde migranten in de VS, wier lot door Trumps anti-migratieretoriek ongewis is, een legale verblijfsstatus geven. José Antonio Meade wint komende zomer de Mexicaanse presidentsverkiezingen, de beruchte drugsbaron Joaquín 'El Chapo' Guzmán kwijnt ernstig ziek weg in een Amerikaanse gevangenis en het Mexicaanse nationale voetbalelftal gaat op het aanstaande WK wéér de kwartfinale niet halen.

Ik leerde Vázquez Alba vier jaar geleden kennen, toen hij voorspellingen deed over het laatste WK voetbal. Met een groep volgelingen voerde hij een serie opmerkelijke rituelen uit voor de ingang van zijn winkeltje in het oude centrum van de hoofdstad, waar hij allerlei kruiden voor gebedsgenezing en esoterische voorwerpen verkoopt. Zijn rituelen, met veel mysterieuze zang en dans, trokken toen al veel bekijks.

De titel 'Brujo Mayor' heeft Vázquez Alba geleend van Indiaanse gebeds- en natuurgenezers, maar veel heeft hij niet met hen gemeen. Zijn specialisme is vooral esoterisch van aard, van wicca, christelijke en Keltische mystiek tot de tradities van pre-columbiaanse volkeren in Mexico. Zijn Kerstman-achtige uiterlijk, compleet met buikje en een lange, grijze baard, doen eerder denken aan de tovenaar Gandalf uit Tolkiens 'In de Ban van de Ring', dan aan een traditionele Azteekse priester.

Strafschop

De brujo vaart er wel bij. Een groot deel van de Mexicanen is vroom katholiek, maar mengt die religie met een enorm palet aan oude en nieuwe spirituele tradities en bijgeloof. Zo zijn ze bang voor duendes (plaaggeesten) en houden ze oude mayarituelen in leven. Of de Mexicanen de brujo echt geloven is natuurlijk een tweede; zeker in het liberale Mexico-Stad wordt hij vooral gezien als een grappige attractie. Desalniettemin past zijn verschijning wel degelijk in de diepe en rijke spirituele cultuur van de Mexicanen.

Rest natuurlijk de vraag of de brujo ook echt kán voorspellen. Soms heeft hij gelijk; tijdens zijn nieuwjaarsspeech van 2013 stelde hij dat de toenmalige Venezolaanse president Hugo Chávez binnen drie maanden zou overlijden: de socialistische stokebrand stierf twee maanden later, op 5 maart.

Vaker klopt er echter weinig van. Mexico zou volgens de brujo Nederland vier jaar geleden immers vast en zeker verslaan in de achtste finale van het WK voetbal in Brazilië. Aan die wedstrijd wordt echter niemand hier graag herinnerd. 'No era penal!'; het wás geen strafschop!

