Verliezer verkiezingen Indonesië vecht uitslag aan

De kiescommissie maakte dinsdag bekend dat tegenstrever Joko Widodo 55,5 procent van de stemmen kreeg.

Volgens Subianto, die nauwe banden heeft met oud-dictator Soeharto, heeft de kiescommissie meerdere schendingen van de kieswet genegeerd. Het land kampt met politieke spanningen en meerdere verkiezingsprotesten zouden door moslimextremisten gezien worden als mogelijkheden om chaos te veroorzaken.

Subianto riep op tot ‘kalmte’ en gaf aan dat hij alleen de ‘legale wegen’ wil volgen. Kort na de presidentsverkiezing in april had Widodo de overwinning al opgeëist op basis van de resultaten van peilingbureaus. Subianto weigerde het verlies te accepteren. De kiescommissie wilde de definitieve uitslagen eigenlijk later bekendmaken maar door mogelijke onrusten besloot het dinsdag al tot het openbaar maken van de uitslag.

In Jakarta zijn de veiligheidsmaatregelen dinsdag opgeschroefd. De Verenigde Staten verhoogden het dreigingsniveau voor Indonesië. "Nadat we zijn ingezworen zal ik de president zijn", riep Widodo in de hoofdstad.

Subianto stapte in 2014 ook naar het grondwettelijk hof, toen hij verloor van Widodo. Destijds werden zijn bezwaren afgewezen.

