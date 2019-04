Verlaging van pensioenen is dichterbij dan ooit

Maar de fondsen gaan er op eigen houtje niet uitkomen zolang er geen nieuw pensioenstelsel komt, stellen zij. De onderhandelingen die het kabinet daarover voerde met de sociale partners strandden eind vorig jaar, maar lijken een doorstart te maken.

Lees verder na de advertentie

Met een nieuw stelsel zouden fondsen niet meer zoveel geldreserves aan hoeven houden. Nu moeten ze minstens 4 procent méér in kas hebben dan ze hun deelnemers aan uitkeringen verplicht zijn. Zij moeten verplicht korten als ze vijf jaar op rij onder die 4 procent-grens zitten.

De metaalsector is als eerste aan de beurt: als er niets verandert, staan daar volgend jaar al kortingen op de rol

Dat moment is voor de vier noodlijdende fondsen weer dichterbij gekomen: het jaargemiddelde van hun buffers is bij alle vier verder gedaald. De metaalsector is als eerste aan de beurt: als er niets verandert, staan daar volgend jaar al kortingen op de rol. Het enige grote fonds dat niet in de gevarenzone verkeert is dat van de bouw.

Wat de fondsen vooral pijn doet is het lage rendement dat ze op lange termijn mogen verwachten op de aandelenmarkten. Zij brengen alle ingelegde premies naar de beurs om zo de pensioenpot te vergroten. Met de zogeheten rekenrente kunnen zij berekenen hoeveel een ingelegde euro na decennia renderen op de beurs in waarde is gestegen.

Die verwachte winst mag je als fonds meenemen in de balans. Maar die rekenrente, bepaald door De ­Nederlandsche Bank, is historisch laag. Het afgelopen kwartaal daalde hij verder met 0,3 procent. De rekenrente staat nu op 1,1 procent.

Concreet betekent die dalende rente voor ambtenarenfonds ABP dat hun reserves op papier met liefst 5,5 procent slonken. Er zijn politieke par­tijen die om een verhoging van de rekenrente vragen, maar een gevaar daarvan is dat er straks te weinig over blijft voor de jongere generatie.

Een commissie onder leiding van oud-minister Jeroen Dijsselbloem onderzoekt momenteel of die rekenrente niet toch op een andere manier berekend moet worden.

Lees ook:

We moeten eraan geloven: een hap uit ons pensioen Voor miljoenen Nederlanders lijkt er geen ontkomen aan: eind dit jaar, en anders in 2020, kunnen zij een hap uit hun pensioen verwachten.