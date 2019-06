Verkrachter Gerson F., de angst van elke vrouw

Ze had daar niet moeten zijn. Gerson F. (19) fietste in die nacht in juli 2018 al uren rond in Rotterdam toen hij de 20-jarige studente zag. Dat hij haar vervolgens aanviel, was volgens zijn eigen verklaring niet zozeer op haar gericht. Zijn handen tintelden en het werd zwart voor zijn ogen. Het had iedereen kunnen zijn.

De ernstige verwondingen van zijn slachtoffer tonen hoe gewelddadig het er voor haar huis in de wijk De Esch aan toe moet zijn gegaan. Bij de verkrachting met zijn vingers ontstond er een slagaderlijke bloeding, waardoor ze zoveel bloed verloor dat het volgens artsen fataal had kunnen zijn. Haar nek was zo toegetakeld nadat de verdachte haar wurgde met zijn opgerolde T-shirt, dat ze een aantal dagen beademd moest worden.

F. was die nacht gestrest door gedoe met zijn vriendin, verklaarde hij donderdag in de rechtbank. Gedurende zijn fietstocht werd hij steeds bozer. Hij wilde iemand pijn doen. Dat gebeurde wel vaker. Iemand pijn doen werkt als een ontlading. Vooral zijn vriendin was daar de dupe van. De twee hadden gewelddadige seks. Met wederzijdse instemming, maar dat liep weleens uit de hand.

Het Openbaar Ministerie gelooft niet dat zijn aanval een opwelling was. De officier van justitie eist een gevangenisstraf van zeven jaar met dwangverpleging voor verkrachting en poging tot moord, plus een aantal eerder gepleegde straatroven. Uit camerabeelden blijkt dat F. zijn slachtoffer al vanaf het centrum van Rotterdam op zijn fiets volgde. Al die kilometers had F. tijd om zich te beraden, aldus de officier van justitie. Bovendien zou hij al eerder die nacht een vrouw hebben aangerand ergens anders in Rotterdam. Iets dat F. ontkent.

Volwassene of adolescent? Het heikele punt in de zaak is de vraag of hij veroordeeld moet worden als volwassene, wat hij wettelijk is. Of als adolescent, wat gedragsdeskundigen en reclassering eensgezind adviseren. Hij heeft zich niet goed kunnen ontwikkelen na een jeugd vol verwaarlozing, geweld en seksueel misbruik, zeggen deskundigen, en heeft het emotionele niveau van een kind. F. woonde sinds zijn tiende in jeugdinstellingen, maar kwam op zijn achttiende weer bij zijn moeder terecht zonder dat hij wist hoe het werkte in de maatschappij, aldus zijn advocaat. Het OM legt het advies van de gedragsdeskundigen naast zich neer. Adolescentenstrafrecht zou betekenen dat F. als minderjarige wordt gestraft. En dus dat de maximale straf twee jaar is, wat kan worden verlengd tot zes jaar. Daarvoor is de zaak volgens het OM te ernstig. Het leed van het slachtoffer staat voorop. “Verdachte vormt de belichaming van angst van iedere vrouw”, aldus de officier van justitie. “Een onbekende man die je op straat aanvalt, mishandelt en verkracht. Die zijn slachtoffer zwaargewond achterlaat, zonder zich om haar te bekommeren. Ze heeft het ternauwernood overleefd.” Bovendien werd F. eerder veroordeeld voor zowel een gewelds- als zedenmisdrijf. Zijn advocaat vindt dat de rechtbank wel het advies van de deskundigen moet volgen. Wat het slachtoffer is overkomen, is een regelrechte nachtmerrie, aldus de raadsvrouw. Maar, voegt ze eraan toe, de rechtbank moet ook de ogen niet sluiten dat het hier om een jongen gaat met grote problemen, die nooit een echte kans heeft gehad in het leven.

