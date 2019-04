Verkoop de zolder leeg op Koningsdag: deze familie heeft de vrijmarkt tot een kunst verheven

“Deze?” Marije Brinkman (41) houdt een knuffel omhoog. “Verkopen”, zegt zoon Marnix Willemse (7) resoluut. Dochter Josien (9) blijft stil. Maar vanachter de oranje plastic kroon die ze aan het opblazen is, steekt ze haar duim op.

Op het kleed van de woonkamer van de familie Willemse-Brinkman in Amersfoort staan manden en dozen vol kinderspeelgoed. “Het hele jaar door stop ik spullen in dozen voor Koningsdag”, zegt Marije. Vandaag mogen de kinderen die verkopen op de vrijmarkt. Als ze het tenminste eens kunnen worden over wat weg mag.

Kleedje “Ik doe dit liever hier dan zaterdagochtend op het kleedje”, zegt Marije terwijl ze één voor één boeken, een houten trein, barbies en een handpop in de lucht steekt. “Deze wil ik houden”, zegt Marnix en hij vist een digitale wekker uit een doos. “Hoeveel klokken heb je al op je kamer?”, vraagt zijn moeder. Marnix snapt de hint. “Maar dan wil ik liever een andere wegdoen. Deze vind ik mooi.” Het beste is natuurlijk als er ook een kind bij het kleedje blijft, dan kan eigenlijk niemand nee zeggen Josien (9) Ieder jaar gaat de hele familie naar Deventer voor de vrijmarkt. Vrienden die daar in de binnenstad wonen kunnen een mooi plekje reserveren. “Ik denk dat we wel iets van honderd euro gaan verdienen”, zegt Josien terwijl ze tevreden naar de berg spullen in de woonkamer kijkt. “Wil je ook nog pokémonkaarten verkopen?” vraagt Marije. “Die leveren altijd veel op. Ze gaan vaak wel voor een kwartje per stuk.” ­Verbaasd kijkt Josien haar moeder aan. “Een kwartje? Wat is dat?” De verkoop is de kinderen met de paplepel ingegoten. Beide ouders zijn makelaar in bedrijfspanden. Door de jaren heen hebben de gezinsleden de verkoop op de rommelmarkt tot een kunst verheven. “Alles moet schoon zijn en heel”, zegt Marije. “We wassen alle knuffels van tevoren. De puzzels moeten compleet zijn, de cd’s en dvd’s zonder krassen. Ik vind het zo sneu als het kind dat iets koopt er heel blij mee is en bij thuiskomst ontdekt dat het helemaal niet werkt.”

Altijd een prijsje Marije en haar kinderen weten precies waar ze op moeten letten. Zo moet je bijvoorbeeld altijd je spullen prijzen, omdat mensen dan niet hoeven te vragen hoeveel iets kost. En dat het handig is om plastic tassen mee te nemen, zodat je het makkelijker maakt voor mensen die een impulsaankoop willen doen. “Die moet ik dit jaar niet vergeten trouwens”, zegt Marije, vooral tegen zichzelf. Oh, en er moet natuurlijk altijd iemand bij het kraampje blijven als de rest even een rondje wil lopen over de vrijmarkt. “Het beste is natuurlijk als er ook een kind bij het kleedje blijft”, weet Josien. “Want dan kan eigenlijk niemand meer nee zeggen.” De laatste nieuwtjes over Koningsdag vindt u hier. Andere artikelen over de nationale feestdag vindt u in het dossier-Koningsdag.

