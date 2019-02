Verkiezingen Nigeria (een strijd tussen oude mannen) opeens uitgesteld

Rijen gele riksja’s staan geparkeerd in een winkelstraat in Ikeja, de hoofdstad van de Nigeriaanse deelstaat Lagos. De uitsluitend jonge bestuurders praten over de presidentsverkiezingen, terwijl ze op passagiers wachten. Gaan ze stemmen? Velen schudden het hoofd. “Verspilde moeite. De kandidaten zijn te oud en begrijpen niets van ons leven.”

Lees verder na de advertentie

Ruim de helft van de 84 miljoen geregistreerde kiezers is jonger dan 35 jaar, terwijl de twee grootste kanshebbers voor het presidentschap in de zeventig zijn (in totaal zijn er 73 kandidaten). De zittende president Muhammadu Buhari (76) gaat op voor een tweede en laatste termijn. Zijn grootste concurrent is Atiku Abubakar (72), die al eens vicepresident was, van 1999 tot 2007.

De politiek is net als het voetbal hier: daar lopen ook veertigers die maar niet het stokje overdragen aan jongere, energieke spelers

“De Nigeriaanse politiek is net als het voetbal hier”, concludeert Chioma Agwuegbo, een activiste die met de beweging ‘Not too young to run’ druk uitoefende zodat de minimumleeftijd voor president en andere regeringsfuncties vorig jaar werd verlaagd van 40 naar 35 jaar. “In het nationale voetbalteam lopen veertigers die maar niet het stokje overdragen aan jongere, energieke spelers. De politieke elite, meestal op leeftijd, gelooft dat niemand anders dan zij het land kunnen leiden. Ze stomen geen jonge opvolgers klaar om in hun voetsporen te treden.”

Aanhangers van oppositiekandidaat Atiku Abubakar in Lagos. © AP

President Buhari maakte zich vorig jaar bijzonder impopulair onder jongeren met opmerkingen dat ze “maar rondhangen en niets doen, en verwachten dat woningen, gezondheidszorg en onderwijs gratis zijn”. Bijna de helft van de jongeren tussen 15 en 34 is werkloos, of werkt onder het eigen opleidingsniveau. Elf miljoen kinderen gaan niet naar school. “Dat is niet onze schuld”, werd er in miljoenvoud getwitterd.

“Dat soort opmerkingen geven aan hoe ver verwijderd het leiderschap is van het merendeel van de bevolking”, merkt Agwuegbo op. “Jongeren weten precies wat er mankeert aan dit land. Ze bedenken vernieuwende oplossingen die ze op de sociale media delen.”

Sinds de laatste verkiezingen, vier jaar geleden, zijn er maar liefst achttien miljoen geregistreerde kiezers bijgekomen. Het overgrote deel daarvan is jong en kan voor het eerst stemmen.

Enkele van die nieuwe kiesgerechtigden werken in een filmproductiebureau in een steeg in Ikeja waar de weg zo slecht is dat geen voertuig zich er waagt.

“Ik voel me niet vertegenwoordigd door die twee presidentskandidaten”, zegt Osman Umar (22). Hij zet ondertitels in de Hausa taal onder een Indiase film. In de kleine kantoorruimte met kale muren waar de verf van af bladdert, staan alleen kleine bureaus met laptops en stoelen. Er is geen poging gedaan het gezellig te maken.

Anderen editten promotiefilmpjes, terwijl Husien Tahir (25) filmscripts vertaalt voor ondertitels en voice-overs. “Ik hoop dat we op een dag een leider krijgen die flink wat jonger is.” Uit een andere hoek van het kantoor merkt collega Zainab Tahir (22) op: “Maar die zal in het huidige systeem altijd een oude en rijke beschermheer nodig hebben.” Ze gaan alle drie stemmen maar Buhari en Abubakar hoeven niet op hun steun te rekenen.

Aanhangers van oppositiekandidaat Atiku Abubakar in Lagos. © AFP

Toch vormen bij deze verkiezingen de stemmen van de jonge kiezers geen bedreiging voor de twee kandidaten. “Er is kwistig geld uitgedeeld door kandidaten om onrust te voorkomen”, meent Andy Madaki van Enough is Enough (EIE), een coalitie van jongerengroepen die beter bestuur en politieke verantwoordelijkheid proberen af te dwingen.

EIE organiseerde vorige week een debat tussen kandidaten voor het vice-presidentschap. Maar de twee kandidaten die teams vormen met respectievelijk Buhari en Abubakar kwamen niet opdagen. “Onbeschoft. Het toont hoe weinig respect ze hebben voor jongeren”, vindt Madaki.

Jonge Nigerianen kunnen zich nauwelijks kandideren voor hoge posities in de politiek. Om aan partijverkiezingen te kunnen deelnemen moet een klein vermogen worden neergelegd. Zo moesten Buhari en anderen binnen zijn APC-partij die meededen aan de voorselectie voor de presidentskandidatuur elk ruim 100.000 euro neertellen. Degenen die niet werden gekozen verloren hun geld.

Over dat soort middelen beschikken jonge mensen zelden. EIE voert al langer campagne om de nominatiekosten te verlagen en een wettelijk limiet vast te laten leggen. “Ook voeren we actie om de grondwet zodanig aan te passen dat onafhankelijke kandidaten kunnen meedoen zodat ze niet zoveel geld kwijt zijn aan een partij”, vertelt Madaki. “Dat geeft jonge politici een kans, ook omdat die generatie meer gebruik maakt van sociale media. Dat is een veel goedkopere manier om mensen te bereiken dan fysieke campagnes in een groot land als het onze.”

Hij hoopt dat bij de parlementsverkiezingen, die gelijktijdig plaatsvinden, jonge Nigerianen worden gekozen nu de leeftijdsgrens voor parlementariërs is verlaagd naar 25 jaar. De kosten voor die nominaties, die van partij tot partij verschillen, zijn aanzienlijk lager dan voor het presidentschap. “Het parlement is de plek waar wetten worden gemaakt en aangenomen. Van daaruit kunnen we het systeem veranderen. Het is het beginpunt voor een omwenteling waardoor jonge politici kansen krijgen, tot en met het presidentschap aan toe.”

Lees ook:

Wie kiest Nigeria tot president? Vadertje Traag versus de gewiekste zakenman De zittende president van Nigeria, die zeker niet dood is, neemt het op tegen de grootste werkgever van het land.