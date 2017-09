Verhalen als wapen tegen eenzame Amsterdammers

Daar moet iets aan te doen zijn, vinden ze en daarom hebben ze bekende Amsterdamse auteurs zoals Frieda Mulisch, Hedy d'Ancona en James Worthy gevraagd een persoonlijk verhaal over eenzaamheid te schrijven.

Lees verder na de advertentie

Die verhalen staan online alleen zijn ze niet zichtbaar. Want daar zit hem de truc: de verhalen komen pas tot leven als de bezoeker met geld over de brug komt. Wie een donatie doet, van 2,50 euro per woord, onthult zo langzaam maar zeker het hele verhaal.

De volledige opbrengst gaat naar De Regenboog Groep, die met diverse projecten werkt om eenzaamheid in de stad te verminderen. Dit doet zij bijvoorbeeld door eenzame stadsgenoten te koppelen aan vrijwillige coaches.

Mensen die in complete eenzaamheid leven zien of spreken soms dagenlang niemand Marit Postma

"Ruim duizend vrijwilligers zetten zich in door er wekelijks op uit te gaan om een eenzame Amsterdammer te ontmoeten, een luisterend oor te bieden of hen wegwijs te maken in hun buurt", zegt Marit Postma van De Regenboog Groep.

Is eenzaamheid volgens haar met woorden te bestrijden? "Mensen die in complete eenzaamheid leven zien of spreken soms dagenlang niemand. En dat terwijl zij juist een verhaal hebben dat gehoord mag worden. Wij willen eenzaamheid bespreekbaar maken door verhalen van eenzame mensen te laten horen. Woorden vormen de basis van contact, het bestrijden van eenzaamheid begint bij een gesprek."

De lancering van 'Woord voor Woord uit de eenzaamheid' valt samen met de start van de landelijke Week tegen Eenzaamheid.