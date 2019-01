Verdwijnt de Nederlandse taal in Brussel? ‘Het vak Nederlands wordt gehaat’

Goeiedagbonjour!’, zegt de cassière van de Hema in het centrum van Brussel geroutineerd tegen haar volgende klant. Die steekt van wal in het Nederlands, maar al snel blijkt dat het kassameisje de taal niet machtig is. Ze begrijpt de klant wel, maar antwoordt in het Frans.

Nederlandstalige Brusselaars (5,6 procent van de bevolking) zijn het wel gewend. Negen op de tien schakelt in winkels en aan loketten automatisch over op het Frans, blijkt uit de nieuwste Taalbarometer van het Brussels informatie-, documentatie- en onderzoekscentrum (BRIO). Een kleine twintig jaar geleden – toen de meting voor het eerst werd gehouden – deed amper veertig procent dat, zegt Rudi Janssens van de Vrije Universiteit Brussel.

Op veel plaatsen in Brussel is ‘goeiedagbonjour’ de standaard begroeting. Maar het impliceert lang niet altijd dat je er ook daadwerkelijk terechtkunt in het Nederlands.

Haar collega bij zeepwinkel Lush doet minder moeite en blijft ook bij een haperende klant stug doorratelen in het Frans. De jongen bij lunchcafé Exki heeft meer doorzettingsvermogen. In zijn beste middelbareschool-Nederlands probeert hij de bestelling op te nemen. “Met… melk?”, peilt hij zijn woordenschat. “En sau-zuiker?”

Meertalig

“De jongere generaties Nederlandstaligen in Brussel hebben er minder moeite mee om andere talen te spreken”, zegt hij. Zij zijn hoger opgeleid, vaker meertalig (in 10 procent van de Brusselse gezinnen spreekt men Frans én Nederlands) en ze kiezen voor gemak: de ervaring leert dat wie aan de balie bij de politie, gemeente of in het ziekenhuis op Frans overschakelt vaak sneller aan de beurt is of een vlotter gesprek voert.

Officieel is de Belgische hoofdstad tweetalig. Dat betekent onder meer dat tijdens politiepatrouilles minimaal één agent naast Frans ook het Nederlands machtig moet zijn. Ambtenaren aan het gemeenteloket moeten een taalexamen doen om een vast contract te krijgen. Maar de praktijk is anders, zegt Janssens. “In 2002 voldeed nog 36,2 procent van het gemeentepersoneel aan de taalwetgeving, vorig jaar was dat 27 procent.” Kortom: bijna driekwart van de ambtenaren spreekt geen of beperkt Nederlands.

Ook in de rest van Brussel (1,2 miljoen inwoners) holt de kennis van het Nederlands achteruit. In 2001 sprak een op de drie inwoners van de Belgische hoofdstad naar eigen zeggen goed of uitstekend Nederlands, nu is dat nog amper 1 op de 6. Onder jongeren tot dertig jaar is de situatie nog dramatischer: van hen beheerst maar 7,8 procent het Nederlands goed.