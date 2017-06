Verdriet en woede in Notting Hill

De kartonnen dozen met kleren zijn niet aan te slepen. Op de stoep voor de verschillende opvangcentra puilt het uit van gedoneerde spullen. Van zelfgesmeerde boterhammen tot toiletspullen, van handdoeken tot schoenen. Buurtbewoners laten zien hoe betrokken ze zijn met de slachtoffers en nabestaanden van de verwoestende brand in Grenfell Tower.

Erica Zaisir woont in de buurt. "Het is fantastisch hoeveel iedereen helpt. Dit is onze buurt, dus natuurlijk kom je dan helpen." Er gaat opluchting door de wijk als de regering bekendmaakt dat alle getroffen bewoners een nieuw huis zullen krijgen, zoveel mogelijk in de buurt van hun oude huis. Ook belooft May een groot onderzoek naar de oorzaken van de brand. "Dat zijn we verplicht aan de bewoners", zei ze gisteren.

Het verdriet is overal voelbaar. In de wijde omgeving hangen foto's van vermisten. De politie wil nog geen aantallen noemen, maar van zeker vijftien mensen is nog altijd niet bekend waar ze nu zijn. Op lantaarnpalen hangt bijvoorbeeld de foto van Jessica, 12 jaar, met een betoverende glimlach. Ze probeerde met haar moeder de brandende flat uit te vluchten, maar haar moeder verloor haar in de dikke rook uit het oog. Sindsdien heeft niemand meer iets van haar vernomen.

In Bramley Road, om de hoek bij de uitgebrande woontoren, is een muur van witte panelen neergezet waar iedereen condoleanceberichten kan achterlaten. 'Rust in vrede, jullie prachtige zielen. De hele buurt denkt aan jullie.' Een ander schrijft: 'Onze harten zijn gebroken. Voor jullie allemaal'. Sommige bedanken ook de hulpdiensten, die alles deden om zoveel mogelijk bewoners tijdens de brand levend uit het gebouw te halen.

Bij de renovatie van zo'n 12 miljoen euro ging veel geld naar cosmetische aanpassingen

Woede en verbijstering Maar er is ondanks de rouw ook veel woede en verbijstering. 'Sluit de verantwoordelijken hiervoor op', schrijft iemand. 'Hoe kon dit gebeuren?' De woontoren bestond uit sociale huurwoningen, die beheerd werden door de private organisatie KCTMO. Net als veel stadsdelen in Londen hadden de wijk Kensington en Chelsea door aanhoudende bezuinigingen niet langer zelf de middelen om de toren te onderhouden. Het stadsdeel is nog wel eigenaar van de flat. Bij de renovatie vorig jaar van zo'n 12 miljoen euro ging veel geld naar cosmetische aanpassingen, aan de buitenkant van de flat bijvoorbeeld. Maar aan de zorgen van bewoners, namelijk dat er nauwelijks sprinklers aan de plafonds waren aangebracht, dat er te weinig brandalarmen in het gebouw aanwezig waren, gaf de beheerder geen aandacht. Dit zou niet zijn gebeurd in de huizen van vijf miljoen pond, die daar om de hoek staan Patoor Danny Vance Op straat eisen buurtbewoners antwoorden. Natasha Green, iemand die tegenover de flat woont, raakt live tegenover de BBC buiten zinnen. "Wij zijn woest. Dit had voorkomen kunnen worden. Dit is zó oneerlijk. Dit is nota bene Notting Hill, een van de rijkste buurten van het land." Green heeft het gevoel dat de klachten van de bewoners, die de afgelopen jaren meerdere keren bij de beheerder hun zorgen hadden geuit over de gebrekkige brandveiligheid, bewust zijn genegeerd. "Ze luisterden niet naar de inwoners, omdat ze niet van een bepaalde klasse zijn. Ze zijn niet rijk genoeg." Green krijgt bijval van een pastoor in de omgeving. Danny Vance, van de Notting Hill Community Church, zegt dat dat hij niet verbaasd is. "Dit zou niet zijn gebeurd in de huizen van vijf miljoen pond, die daar om de hoek staan", zegt hij. "Al in 2012 gaven bewoners aan dat ze zich zorgen maakten en ze deden helemaal niks. Als je in de armere delen van Londen werkt, zie je dat er nergens naar de inwoners wordt geluisterd."

Bezoek Premier May bracht een bezoek aan de rampplek, waar ze onder strenge beveiliging sprak met brandweerlieden, politieagenten en ambulancepersoneel. Ze roemde het heldhaftige werk van de brandweer die met gevaar voor eigen leven toch nog 65 mensen levend uit de brandende toren wisten te halen. Maar opmerkelijk genoeg sprak May niet met nabestaanden of buurtbewoners, iets wat haar op veel kritiek kwam te staan. Labour-leider Jeremy Corbyn deed dat wel. Hij bezocht een kerk waar veel inwoners van de toren zijn opgevangen. "We willen geen loze beloftes", zei iemand tegen Corbyn. "We willen dat degenen die verantwoordelijk zijn hun verdiende straf krijgen." Corbyn belooft dat hij er alles aan zal doen om de waarheid boven tafel te krijgen. Ondertussen gaat de zoektocht naar slachtoffers door. Het lukte de brandweer, met behulp van speciaal opgeleide honden, gisteren tot op de bovenste verdieping door te dringen. Maar nog altijd is het zeer moeilijk om vast te stellen hoeveel slachtoffers er nog in het gebouw liggen. "Het zou zo maar een kwestie van weken, in plaats van dagen kunnen zijn voordat we alle slachtoffers hebben gevonden en ook hebben kunnen identificeren", liet Scotland Yard weten. Ook Labourleider Jeremy Corbyn bezocht de rampplek. © Photo News

