Verdient je collega meer of minder? Opvallend weinig Nederlanders maken zich er druk om

Slechts 11 procent van de Nederlandse werknemers vindt het namelijk nodig dat de eigen organisatie openheid geeft over de salarissen, zo blijkt uit onderzoek van ­ADP.

Het is een discussie die met ­regelmaat de kop opsteekt: de verschillende beloning van mannen en vrouwen. GroenLinks, SP, PvdA en 50Plus kwamen deze maand met een initiatiefwet, die organisaties met meer dan vijftig werknemers verplicht om te tonen dat voor gelijk werk gelijk loon wordt betaald. En FNV Finance eist in cao-onderhandelingen met banken, verzekeraars en financiële dienstver­leners dat zij aan vrouwen hetzelfde salaris betalen als mannen.

Werknemers zelf maken zich daar niet zo druk om, meldt ADP. Naast de 11 procent die transparantie wil over de lonen, zegt 20 procent ‘misschien’ op de vraag of openheid over lonen gewenst is. Dat is veel lager dan in de rest van Europa. Daar is 27 procent voor meer openheid.

Fluisteren ADP noemt het opvallend, aangezien Nederland vorig jaar zestien plaatsen daalde op de internationale ranglijst van gendergelijkheid van het World Economic Forum. De resultaten verbazen Jaap ­Paauwe minder. Hij is hoogleraar sociale en ­gedragswetenschappen in Tilburg. “Mensen zijn niet erg open over hun salaris, er wordt nauwelijks over gesproken. Ook in vriendenkringen is het geen onderwerp. Alleen bij functioneringsgesprekken fluisteren collega’s een beetje over de beloning, vragen ze anderen of het salaris vooruit is gegaan. Als er dan ongelijkheid is, zijn wel direct de poppen aan het dansen.” De groep die bij ongelijke beloning een andere baan zoekt, is in Nederland met 10 procent ook kleiner dan EU-breed (19 procent).

Loonkloof in Europa nog lang niet gedicht Ook al zijn Nederlandse vrouwen tegenwoordig iets vaker kostwinner dan voorheen, ze krijgen net als elders in Europa, niet altijd hetzelfde betaald.