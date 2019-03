Verder na een leven als extremist, dat gaat niet vanzelf

Een doos vol neonazi-memorabilia: boeken, vlaggen, kledingstukken met hakenkruizen. Karen Winther was als tiener gehecht aan deze spullen. Twintig jaar later komt ze de doos bij een verhuizing weer tegen. Zo lang geleden. En toch blijft het verleden haar achtervolgen. Hoe doen anderen dat? Ze gaat op reis om mensen te spreken die hetzelfde hebben meegemaakt als zij. Het levert een prachtig meanderende film op langs opmerkelijk openhartige lotgenoten die vertellen hoe dat is, leven met extreme denkbeelden waar je niet meer in gelooft.

Op haar vijftiende was ze extreem-links, een jaar later sloot ze zich aan bij extreem-rechts, vertelt Winther in de film. Ideologische overtuiging was achteraf gezien niet de belangrijkste reden om zich te omringen met kaalgeschoren radicalen die naar opruiende viking-rock luisterden. Als kind werd ze gepest, voelde ze zich onzichtbaar, al op jonge leeftijd werd ze aangetrokken tot buitenbeentjes en duisterheid.

Winther is niet op zoek naar excuses. Wel naar zelfinzicht. Samen met de Noorse oprichter van Project Exit blikt ze terug op haar leven Sinds 1997 helpt deze organisatie radicalen die uit hun extremistische omgeving willen stappen. Winther was een van de eerste cliënten.

Het hele pakket

Exit-programma’s vind je nu in meerdere Europese landen. Robert Örell (niet te zien in de film) is hoofd Exit Zweden. Als tiener met problemen op school sloot hij zich aan bij black metal en andere subculturen, om vervolgens lid te worden van een neonazibeweging. “Eindelijk hoorde ik ergens bij. En had ik een doel: revolutie!”, vertelt hij telefonisch vanuit Zweden. Het gaf Örell waar hij zo naar verlangde: een gevoel van veiligheid. “Je gedachten, emoties, gedrag, je smaak in kleding en muziek: alles is voorgeschreven. Ineens had ik geen twijfels meer. Heerlijk! De groep bood mij het hele pakket.”

Rond zijn negentiende – Örell diende inmiddels in het leger – veranderde dat. “Ik was gestopt met drinken, begonnen met sporten. Mijn gevoel van eigenwaarde groeide. Ik denk dat ik de beweging minder nodig had.” Die persoonlijke groeicurve ziet hij nu als hulpverlener vaak terug: tieners die zich in een levensfase vol twijfel en gezoek naar identiteit aansluiten bij een radicale beweging. “Je zult weinig 25-jarigen tegenkomen die dat doen. Maar: niet iedereen stapt er rond zijn twintigste uit. Sommigen blijven als dertiger, zelfs veertiger. Voor hen wordt weggaan steeds moeilijker. Ook hun volwassen leven is dan bepaald door de groep.”

Hoe maak je je los van gedachten die zo intens door een groep zijn bepaald? Je moet als het ware een heel nieuwe identiteit opbouwen. Robert Örell, Exit Zweden

Een radicale beweging verlaten is een complex, traag en taai proces, zegt Örell. “Hoe maak je je los van gedachten die zo intens door een groep zijn bepaald? Je moet als het ware een heel nieuwe identiteit opbouwen, met nieuwe sociale vaardigheden en nieuwe relaties met vrienden en familie. Het is een proces van járen.”

En dan nog: het verleden gaat niet zomaar weg. In de film ‘Exit’ zien we hoe een Duitse voormalige rechts-extremist eindelijk zijn leven een beetje op orde lijkt te hebben: de geboorte van zijn dochter maakt veel moois in hem los. Totdat hij in conflict raakt met de buren die iets over zijn vroegere leven te weten zijn gekomen en hij halsoverkop moet verhuizen.

Beeld uit Exit: een Duitse voormalige rechts-extremist moest verhuizen toen zijn buren iets over zijn verleden te weten kwamen. © *

Exit Zweden werkt veel met formers zoals Örell, verlaters die hetzelfde hebben meegemaakt. Örell: “Ze fungeren als rolmodel, ervaringsdeskundige, als begeleider die niet oordeelt.” Daarnaast is er een ruim netwerk nodig van hulpverleners als psychologen, sociaal werkers, juristen, financieel experts. En, niet onbelangrijk: tatoeëerders. Loyaliteit aan een extremistische ideologische groep tonen leden dikwijls met symbolische tatoeages. Wie afstand doet, wil dolgraag af van een swastika op de borst of rug. De Engelse krant The Guardian publiceerde onlangs een ontroerend verhaal over tatoeëerders die hun tijd hiervoor gratis ter beschikking stellen. Örell: “Ja, heel mooi. Ook wij werken met tatoeëerders en laserklinieken die tatoeages kunnen weghalen of bedekken.” Zelf had hij geen tatoeages: hij wilde het leger in. “Daar ben ik nu zo blij om.”