Verdeeldheid is snel gezaaid op Sri Lanka

Strak gecoördineerd, met grote aantallen slachtoffers, gericht tegen christenen en toeristen en niets of niemand ontziend. Sri Lanka kent een geschiedenis van geweld maar niet eerder kreeg het land te maken met het soort aanslagen dat zelfmoordterroristen op Paaszondag pleegden.

Leden van de NTJ, een kleine islamitische terroristische organisatie, vielen – vermoedelijk met hulp van een buitenlands netwerk – drie kerken en drie hotels aan. Die zaten vol vanwege de Paasdagen. Minstens 290 mensen werden daarbij gedood, 500 mensen raakten gewond. Naar een motief is het nog altijd gissen. Vandaag houdt Sri Lanka een dag van nationale rouw.

De regering heeft de noodtoestand afgekondigd, een avondklok ingesteld en sociale media als WhatsApp en ­Facebook uit de lucht gehaald. Ook heeft ze het leger extra bevoegdheden gegeven, onder andere om makkelijker arrestaties te kunnen verrichten. Veiligheidstroepen patrouilleren door de straten van Colombo. Premier Ranil Wickremesinghe zei te vrezen dat het bloedbad ‘instabiliteit’ zal veroorzaken. Op politiek niveau zijn daar al eerste tekenen van zichtbaar. Want volgens sommige ministers was er begin april al gewaarschuwd voor mogelijke aanslagen maar zijn die inlichtingen niet gedeeld met de regering.

Groot conflict

Ook al is het nu nog onduidelijk welke informatie er wel en niet is verstrekt, zeker is wel dat het tussen president Maithripala Sirisena en premier Wickremesinghe niet botert. Vorig najaar kwam het tot een groot conflict tussen de twee en ontsloeg Sirisena zijn premier. Het hooggerechtshof draaide die beslissing terug, maar soepel verloopt de samenwerking nog steeds niet. Zo zou de premier geen toegang krijgen tot de vergaderingen van de raad die over veiligheid gaat. Maar toen premier Wickremesinghe het over ‘instabiliteit’ had, doelde hij waarschijnlijk vooral op spanningen tussen de verschillende groepen in de samenleving. Verdeeldheid is snel gezaaid op het Aziatische eiland waar van de 22 miljoen inwoners zo’n 70 procent boeddhistisch is, ruim 12 procent hindoe, bijna 10 procent moslim en nog geen 8 procent christelijk is.

De burgeroorlog ligt bij veel Sri Lankanen nog vers in het geheugen. Die strijd – waarbij Tamiltijgers in het noorden van het land ruim een kwarteeuw voor onafhankelijkheid vochten en ruim 70.000 doden vielen – werd in 2009 beëindigd.

Helemaal rustig is het de afgelopen tien jaar niet geweest. Fricties tussen andere groepen kwamen aan de oppervlakte. Een deel van de boeddhistische meerderheid, die nauw verweven is met de staat en het nationalisme van de Singalese meerderheid heeft het gevoel dat hun geloof en waarden onder druk staan. Ze wordt daarbij opgehitst door de radicale boeddhistische beweging BBS, onder leiding van monnik Galagoda Aththe Gnanasara Thero.