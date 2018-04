Verbod op buitenechtelijke seks komt eraan in Indonesië

Het is een drukte van belang in het kantor pos Fatahillah, een postkantoor in de oude binnenstad van Jakarta. Mensen lopen in en uit, geluiden gonzen eindeloos na onder het hoge plafond. De goedlachse Agus Waluyo (33) komt tijdens zijn werkpauzes vaak naar het eettentje dat in het postkantoor zit. Hij wil wel even praten over het ophanden zijnde verbod op buitenechtelijke seks, maar dan wel zachtjes en op een wat rustigere plek. Zomaar over seks praten is immers taboe in Indonesië. Maar Waluyo is duidelijk: “Het staat in de Koran dat zowel homoseks als buitenechtelijke seks niet mag. Het is haram.”

Lees verder na de advertentie

Volgens een geplande herziening van het Indonesische wetboek van strafrecht – het huidige is nog gebaseerd op het wetboek van Nederlands-Indië – komt er binnenkort een straf van maximaal twee jaar te staan op seks buiten het huwelijk. Ook homoseks en godslastering worden waarschijnlijk ­verboden in heel Indonesië. Dergelijke verboden gelden tot nu toe al­leen in de conservatieve provincie Atjeh, waar de sharia geldt.

Niet veel Indonesiërs willen er publiekelijk voor uitkomen dat ze tegen deze wet zijn Irwan Martua Hidayana

Waluyo denkt dat een meerderheid van de Indonesiërs voor het verbod op seks voor het huwelijk is. Ook hijzelf is voorstander: “Als een ongetrouwd stel seks heeft, betekent dit dat de veertig huizen die om deze twee mensen heen staan, een straf krijgen van God”.

Nog strengere straffen Iets verderop, net naast de ingang van het oude gouverneurskantoor in Jakarta, zit een verliefd stelletje innig tegen elkaar aan. De hitte is drukkend, de moessonregen staat op uitbarsten. Candra Tricahyo en Nadya Widyastari – beiden twintig jaar, islamitisch, negen maanden verkering – zijn het, net als Waluyo, roerend eens met de plannen om buitenechtelijke seks strafbaar te maken. Als het aan Tricahyo ligt, mag de maximale gevangenisstraf zelfs naar tien jaar. “Pas als ze beloven het niet nog eens te zullen doen, mogen ze weer vrijkomen”, grapt hij. Ook hij beroept zich op de Koran en ziet geen enkel probleem in de vermenging van islam en politiek: “Indonesië is toch voor 90 procent moslim?” Maar voor veel niet-moslims is de voorgenomen wetswijziging wel een probleem. “Als we niet oppassen is dit straks een land waar overal de sharia geldt”, zegt de katholieke, etnisch-Chinese Nita Indratjaja (31). Zij maakt zich grote zorgen over de opkomst van de conservatieve islam in Indonesië. Fel: “Alle ontwikkelde landen zijn seculier. Ik wil helemaal niet dat de overheid zich gaat bemoeien met mijn privéleven of gaat bepalen welke kleren ik aanheb.” Volgens Indratjaja zijn de conservatieve plannen het gevolg van het ‘stelselmatig propageren van de Koran’ op scholen in Indonesië in de afgelopen decennia: “Je zaait wat je oogst”. Uit een recente peiling blijkt dat 90 procent van de Indonesiërs zich ‘bedreigd’ voelt door de ho­mo­ge­meen­schap Ook de Indonesische antropoloog Irwan Martua Hidayana maakt zich zorgen over de groeiende invloed van de conservatieve islam in de politiek. Maar hij denkt niet dat er uiteindelijk een grote meerderheid in Indonesië is die echt wil dat buitenechtelijke seks strafbaar wordt: “Zodra mensen erachter komen wat het in de praktijk betekent, namelijk een enorme inmenging van de overheid in hun privéleven, zullen ze dit niet accepteren”.

Politiek correct Hidayana is verbonden aan de Universiteit van Indonesië in Depok en doet onderzoek naar seksualiteit. Hij vertelt dat de publieke opinie van Indonesiërs op dit punt lastig is te peilen. “Als je zo op straat mensen vraagt naar hun mening over buitenechtelijke seks geeft het merendeel een politiek correct antwoord. Iedereen wil een goede moslim zijn. Maar er zijn ook in Indonesië absoluut mensen die seks voor het huwelijk hebben, of heimelijk ongehuwd samenwonen, ook moslims. We praten er alleen niet openlijk over.” Mocht het verbod op seks buiten het huwelijk er inderdaad komen, gaan de tegenstanders dan de straat op om ertegen te protesteren? “Niet veel Indonesiërs willen hier publiekelijk voor uitkomen, dus dat betwijfel ik”, reageert Hidayana. “Maar of ze zouden stoppen met seks buiten het huwelijk, omdat het officieel illegaal is, dát zie ik zeker niet gebeuren.”

Ook homoseksualiteit dreigt verboden te worden Naast het verbieden van buitenechtelijke seks, staat ook het strafbaar stellen van homoseks hoog op de agenda van conservatieve moslimpartijen in Indonesië. Een van de voorstellen houdt zelfs een maximale celstraf van negen jaar in. Conservatieve moslimpartijen hopen hiermee stemmen te winnen tijdens de aankomende Homoseks is nu officieel niet verboden in Indonesië, een land dat van oudsher bekendstaat om zijn gematigde moslimcultuur. Maar de laatste jaren zijn er steeds meer uitingen van homohaat en arrestaties van homoseksuelen, waarbij de autoriteiten onder meer een beroep doen op anti-pornografiewetten.

Uit een recente peiling blijkt dat 90 procent van de Indonesiërs zich ‘bedreigd’ voelt door de homogemeenschap. Veel Indonesiërs zien homoseksualiteit als een mentale ziekte die te genezen is.