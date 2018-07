Verbijsterde Kamer vertrouwt geen school meer in Maastricht

De Tweede Kamer gelooft niet dat het eindexamendebacle op het VMBO Maastricht op zichzelf staat. Van links tot rechts werd vandaag de gehele stichting Limburgs voortgezet onderwijs (LVO), waar de school onder valt, onder vuur genomen. De positie van LVO-bestuursvoorzitter André Postema wordt daarbij steeds wankeler. Ook zijn eigen PvdA dringt aan op zijn vertrek. Zelf ziet hij geen reden voor opstappen. En de raad van toezicht van LVO blijft Postema steunen.

Een verbijsterde Tweede Kamer probeerde orde te scheppen in de ontstane chaos. Daarbij werden grote woorden niet geschuwd. De school en het LVO-bestuur hebben het ‘compleet verpest’ (Paul van Meenen, D66) en ‘verschrikkelijk gefaald’ (Rudmer Heerema, VVD). Er is sprake van ‘wanbeleid’ (Michel Rog, CDA) en ‘een absolute schande’ (Peter Kwint, SP).

Laat ik het zo zeggen, ik geloof dat ik in dit geval een andere afweging had gemaakt Ingrid van Engelshoven

De pijlen worden gericht op bestuursvoorzitter Postema. Hij moet opstappen, vinden alle partijen. Ook de PvdA-fractie in de Tweede Kamer – Postema is fractievoorzitter van die partij in de senaat – trok in de loop van de middag de conclusie dat ‘zijn positie als bestuursvoorzitter onhoudbaar is’, aldus PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul. Die conclusie kwam na een per ongeluk met de wereld gedeeld bericht van PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen, waarin ze bij partijleider Lodewijk Asscher aandringt op het vertrek van Postema. “Lo, we kunnen Postema niet overend houden. Iemand moet nu bellen dat hij eer aan zichzelf moet houden”, zette ze in haar Whats­app-status in plaats van in een bericht.

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66), die bij het debat was omdat verantwoordelijk onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) met een bacteriële infectie in het ziekenhuis ligt, zei over de positie van Postema: “Ik vind dat je als bestuurder ’s ochtends in de spiegel moet kunnen zeggen: ‘ik ben de juiste persoon op de juiste plek’. Laat ik het zo zeggen, ik geloof dat ik in dit geval een andere afweging had gemaakt.”

Onderzoek afwachten Maar een minister kan een onderwijsbestuurder niet zomaar wegsturen. Daarvoor moet de inspectie eerst onderzoeken of het bestuur zijn werk goed heeft gedaan. Dat onderzoek loopt. “Dat gaat over de volle breedte”, aldus Van Engelshoven. “Is het nu verstandig dat de bestuursvoorzitter nevenfuncties heeft die veel tijd kosten, klopt de beloning? Daar kunnen we na de zomer consequenties uit trekken.” In dat onderzoek kijkt de inspectie ook naar de onderwijskwaliteit op andere LVO-scholen dan het VMBO Maastricht. “Wat er is gebeurd, geeft daar voldoende aanleiding toe”, aldus de minister. De minister wacht dat onderzoek ook af voor er beslissingen genomen worden over hoe het nu verder moet met de middelbare scholen in Maastricht. De Kamer maakt zich zorgen over de gevolgen van het examendebacle voor het hele voortgezet onderwijs in de stad. Ze is ook niet blij met de monopoliepositie van LVO in de regio en met de verhalen die naar buiten komen over een ‘angstcultuur’ en over constante onrust door reorganisaties. Voorzitter André Postema van het College van Bestuur van het Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) bij het VMBO in Maastricht, ziet nog geen reden om op te stappen. © ANP Maastrichtse ouders hebben al weinig vertrouwen in LVO. Honderden kinderen gaan al naar school in omliggende gemeenten. De vrees is dat nu nog meer ouders kiezen voor een school buiten de stad. “Een gevaar voor de continuïteit van het onderwijs”, zegt SP-Kamerlid Peter Kwint. Volgens de minister zijn er weinig mensen die zich daar op dit moment geen zorgen over maken, maar ligt de eerste prioriteit nu bij de 354 leerlingen die de gaten in hun schoolexamens de komende maanden moeten repareren.