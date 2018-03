Venezuela stroomt leeg, maar Colombia blieft al die baantjes-inpikkers niet

Als 's morgens om zes uur de grenspost bij de Colombiaanse grensstad Cúcuta opengaat, staan honderden Venezolanen al te dringen voor de brug over de grensrivier. Even later schuift een gestage stroom mensen door de poortjes van de douane, identiteitsbewijs in de ene hand, tassen en koffers met bagage of handelswaar in de andere.

Een broodmagere oude man met een baseballpet moet zijn krakkemikkige karretje uitladen. Onder vier enorme trossen bananen komen twee halve kalfspoten tevoorschijn, de hoeven er nog aan. De bananen mogen mee, de poten moet hij inleveren. "Geen dierlijke producten", zegt de agente, gooit ze in een blauwe ton en strooit er kalk overheen.

Venezuela was altijd de rijke buurman, Colombianen de gastarbeiders. Nu de rollen zijn omgedraaid, weet niemand zich raad

"Ik heb alleen wat broeken bij me, en nog kapotte ook", zegt Rodolfo Jiménez (52). "Een paar overhemden en een onderbroek, dat is alles." Jiménez komt helemaal uit de hoofdstad Caracas, waar hij voor de kost meubels bekleedde. "De situatie daar is verschrikkelijk. Er is vrijwel niks meer te eten. Mijn twee zoons zijn naar Peru gegaan, twee andere zoons zijn ook vertrokken, en ik ben hier." Hij veegt de tranen uit zijn ogen. "De crisis heeft mijn familie uit elkaar gerukt."

Dranghekken en controleposten Sinds een klein jaar staat de brug - voor de hongerige Venezolanen de voornaamste route naar Colombia - vol met dranghekken en extra controleposten. Dagelijks steken hier 30.000 tot 40.000 Venezolanen de grens over om te werken, eten te zoeken of de levensmiddelen te kopen die in eigen land onvindbaar zijn geworden of niet meer te betalen zijn. Een onbekend aantal gaat illegaal langs of door de rivier, of elders over de 2000 kilometer lange grens, een route die bekendstaat als gevaarlijk wegens de gewapende bendes die er actief zijn. Naar schatting 2000 tot 50000 Venezolanen keren 's avonds niet terug naar hun land. De afgelopen twee jaar hebben volgens cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) ongeveer een miljoen Venezolanen hun land verlaten. De meesten gaan naar Colombia, om daar te blijven of om door te reizen naar landen als Peru en Chili. Deze westelijke route heeft de voorkeur voor de berooide Venezolanen dankzij de goede verbindingen. Naar Brazilië is ver en ingewikkeld want het terrein is ontoegankelijk en er lopen nauwelijks wegen. Met de boot naar de Antillen is duur en onveilig. Het totaal aantal Venezolanen op de Antillen zou enkele tienduizenden bedragen maar betrouwbare cijfers zijn er niet. Ook de IOM noemt geen cijfers.

De UNHCR sloeg de afgelopen weken met andere VN-organisaties een aantal keren alarm. "We maken ons zorgen over de enorme aantallen die geen status hebben. Daarom dringen we aan op open grenzen en toegang tot een asielsysteem." Venezolaanse vrouwen krijgen een goede prijs voor hun lokken, die tot pruiken worden gemaakt Colombia is merkbaar overrompeld door het fenomeen. Venezuela was altijd de rijke buurman, Colombianen de gastarbeiders die aan de overkant gingen bijverdienen. Niemand weet zich er raad mee dat de rollen nu zijn omgedraaid. Colombia kampte al met 5 tot 7 miljoen interne vluchtelingen als gevolg van een halve eeuw gewapend conflict - een aantal dat opnieuw groeit. De migrantencrisis komt ook nog eens op een onhandig moment. In mei zijn er verkiezingen, president Juan Manuel Santos staat nog maar met één been in het paleis en doet vrijwel niets meer.

Kakofonie Aan het eind van de brug komen de Venezolanen terecht in een kakofonie van aanbieders van reizen naar de hoofdstad Bogotá en Peru, verkopers van Colombiaanse telefoonkaarten en opkopers van haar. Venezolaanse vrouwen krijgen hier een goede prijs voor hun lokken, die worden gebruikt voor pruiken. Een paar straten verderop heeft pastoor David Cañas een provisorische opvangplek geregeld. Op een patio zitten honderden Venezolaanse vrouwen, kinderen en ouderen. Onder een afdak staan gigantische pannen koffie en agua panela, een soort suikerwater, op het houtvuur. Verderop worden stammetjes gekliefd. Vrijwilligers delen brood uit en melk voor de kinderen. Een stevige Colombiaan zet het mes in een reusachtige papaya. "Een paar maanden geleden maakten we hier ontbijt voor 700, 800 mensen", zegt Cañas. "Nu zijn het er tussen 1000 en 1500." Iemand moet het doen, zegt Cañas. "De regering is alleen maar bezig de zaak te bestuderen." Voor Noemi Tomás (48) is de keuken van Cañas de redding. Ze reisde eind december met drie kinderen en twee kleinkinderen van de Venezolaanse hoofdstad naar de grens. Iedere dag komen ze even naar Colombia om te eten. Rond de middag is er nog een warme lunch en daarna keert ze over dezelfde brug terug naar Venezuela: "Tot ik hier werk vind om geld te verdienen". Verderop zit Yelitza Pérez, die drie weken geleden met een vriendin uit Caracas is gekomen. Ze slaapt voor het eerst op straat. "Het is gevaarlijk maar we slapen in een groepje", zegt ze. Het is de prijs die ze betaalt om te kunnen eten en later misschien geld te kunnen sturen naar haar kinderen.

Nu gaan ook de armen De verhalen op de patio draaien allemaal om één ding: honger. Na bijna twee decennia wanbeleid is de Venezolaanse economie ingestort. Hyperinflatie heeft voedsel onbetaalbaar gemaakt. De nationale munt is waardeloos geworden. Armen en de lage middenklasse eten nog maar een of twee keer per dag. Ziekenhuizen hebben niets meer. Dagelijks sterven kinderen aan de gevolgen van ondervoeding. De afgelopen jaren leidde dit al tot het vertrek van hoger opgeleide jongeren, die het zich konden veroorloven naar het buitenland te vliegen. Nu gaan ook de armen, onder wie de steun voor het regime van Nicolás Maduro ooit groot was. Zij komen met de bus, of lopend. Cúcuta, een stad van 800.000 inwoners, kan de stroom nauwelijks verwerken. Tot een paar weken geleden lagen parken en sportvelden vol bivakkerende Venezolanen, maar nu grijpt de politie in zodra er te veel bij elkaar zitten. Vluchtelingenkampen zijn er niet en fysiek verschillen de Venezolanen niet van de lokale bevolking. Maar ze zijn overal, als bedelaar, straatverkoper of gewoon zittend aan de kant. Een hoogzwangere vrouw vraagt voorbijgangers om geld. Ze is naar Cúcuta gekomen voor een keizersnee maar heeft geen geld voor luiers. Ronduit schrijnend zijn de omstandigheden van de kleine honderd leden van de inheemse Yukpa, die onder de brug bivakkeren. Ze komen uit het bergachtige grensgebied, verder naar het noorden. "Er is daar geen voedsel meer en geen medicijnen", zegt de 20-jarige Maria in gebrekkig Spaans - als haar achternaam geeft ze Yukpa op, de naam van haar bevolkingsgroep. Tussen afval en hutten van karton vlecht ze hoeden van riet. Vorig jaar verloor ze haar enige zoon, overleden door diarree. Eén jaar oud was hij. Hier is het beter; de brug biedt bescherming en wassen kan in de rivier. En ja, ze zou best terug willen naar haar dorp aan de overkant. "Maar alleen als de situatie daar beter wordt."

Noodtoestand De stroom Venezolanen leidt tot spanningen met de lokale bevolking. "Ze doen hetzelfde werk maar voor de helft van het geld", zegt Maria Peñalosa (27). Met wat buren zit ze te kletsen voor haar piepkleine houten optrekje in Juan Bautista Scalabrini, een staartarme buitenwijk van Cúcuta. In deze buurt strijken veel Venezolanen neer op zoek naar goedkope woonruimte, precies tussen de Colombianen die zelf al grote problemen hebben met het vinden van een woning en werk. "Mijn man is al sinds november werkloos", zegt Peñalosa. Volgens journalist Cristian Herrera van de lokale krant La Opinión neemt de vreemdelingenhaat toe. "Als hier een crimineel wordt opgepakt, dan is dat in de meeste gevallen een Venezolaan. En veel bedrijven huren Venezolanen graag in want die zijn goedkoop en die pikken dus zo de baantjes in van Colombianen. Je hoort veel gemopper, zo van: die komen hier alleen maar om te profiteren." De regering had volgens Herrera allang de noodtoestand moeten uitroepen. "Die biedt allerlei instrumenten om maatregelen te nemen." Maar ook zonder noodtoestand grijpt de politie in. Sinds een maand of twee worden Venezolanen opgepakt en teruggebracht naar de grens. De Grupo Especial Migratoria pakt Venezolanen op en zet ze uit. "Van de week haalden ze zelfs mensen weg voor het ziekenhuis" Pastoor Francisco Bortignon De kritiek op de Colombiaanse regering neemt toe. "Er gebeurt wel wat, maar er moet veel meer gebeuren, omdat de stromen alleen maar groter worden", zegt Jozef Merkx van de UNHCR. Pastoor Francisco Bortignon, die zich in Cúcuta inzet voor de rechten van Venezolanen, is feller. "Als je geen antwoord hebt op migratie dan wordt het vanzelf een probleem." Bortignon verwijt de Colombiaanse regering gebrek aan fatsoenlijke opvang. "Dit is een humanitaire crisis, de mensen gaan daar dood door gebrek aan eten en medicijnen, en zolang dat voortduurt, zal deze stroom niet ophouden."