Venetië gaat nu echt een entreeprijs vragen

Het stadsbestuur wil de overweldigende stroom toeristen – 25 miljoen per jaar – wat indammen en er tegelijkertijd meer aan verdienen.

Lees verder na de advertentie

Bezoekers die in dit Unesco-werelderfgoed overnachten, betalen in hun hotel al een ‘verblijfsbelasting’. Maar het overgrote deel van de toeristen zwerft één dag over de pleinen en kades, geeft weinig uit en slaapt elders. Vooral zÍj zijn het doel van de nieuwe bezoekersbelasting.

Het lijkt de bedoeling dat deze belasting wordt geheven boven op de kaartjes voor transportmidddelen die de bezoekers naar Venetië brengen: het cruiseschip, de trein en de boot. De inwoners van Venetië hoeven niet te betalen, en toeristenkinderen jonger dan zes jaar ook niet.

Maar mensen die voor hun werk in de stad moeten zijn, of om er een begrafenis of bruiloft bij te wonen, moeten wel hun portemonnee trekken.

“Dit is uniek en de eerste keer dat iemand iets durft te doen dat zoveel impact heeft op het gebruik van een stad. Het zal Venetië helpen om de hoge kosten te betalen. Alleen al voor de stadsreiniging betalen wij jaarlijks 30 miljoen euro meer dan andere steden van vergelijkbare grootte”, meldt burgemeester Luigi Brugnaro. Hij zegt nu te worden gebeld vanuit andere drukke toeristische steden in Europa, waar ze het Venetiaanse voorbeeld mogelijk willen volgen.

Lees ook: