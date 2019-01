Veiligheidsdiensten moorden wel vaker, maar noemen dat liever niet zo

Nederlandse politici reageerden de afgelopen dagen geschokt op de mededeling van de regering dat Iran waarschijnlijk achter twee recente moorden in Nederland zat. En volgens Dick Schoof, directeur van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), zijn de aanslagen ‘ongehoord’. Dat doet de vraag rijzen hoe gebruikelijk dit soort praktijken zijn.

Voerden buitenlandse spionnen hier eerder liquidaties uit?

Ja. Maar daarvoor moet je, voor zover bekend, wel decennia terug in de vaderlandse geschiedenis. Het laatste overduidelijke geval was de moord in Rotterdam op een Oekraïense nationalistische leider in 1938 door de NKVD, de toenmalige veiligheidsdienst van de Sovjet-Unie. De Oekraïner werd op de Coolsingel aan stukken gescheurd door een krachtige tijdbom in een pakket chocolaatjes dat hem was overhandigd door een NKVD-agent.

“De Sovjets waren heel erg gebeten op die Oekraïense nationalisten”, zegt onderzoeker Ben de Jong van het Institute of Security and Global Affairs in Den Haag, die de moord bestudeerde. “Stalin had de schurft aan die lui.”